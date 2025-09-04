Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 04 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Alto Tietê

Expo Aflord elege a sua primeira Miss Nikkey Batian

Expo Aflord chegou a reunir 22 candidatas entre 64 e 88 anos de diferentes cidades da região

04 setembro 2025 - 16h29Por da Reportagem Local
Expo Aflord elege a sua primeira Miss Nikkey BatianExpo Aflord elege a sua primeira Miss Nikkey Batian - (Foto: Divulgação)

A Expo Aflord, tradicional evento que celebra a cultura japonesa no Alto Tietê, realizou pela primeira vez o concurso Miss Nikkey Batian, reunindo 22 candidatas de 64 a 88 anos de diferentes cidades da região.

A grande vencedora foi Masako Dan, de 82 anos, da Província de Kumamoto, do Japão. Chegou ao Brasil em meados de 1955, fixando-se inicialmente em Mogi das Cruzes. Em 1968, mudou-se para o bairro Itapeti, onde vive até hoje. Masako construiu sua história no Brasil ao lado da família, produzindo flores e deixando o legado para a segunda geração. Ela é mãe de 5 filhos, e avó de 11 netos.

O título de 1ª princesa ficou com Hiroko Yasutake, 84 anos, de Arujá, e o de 2ª princesa com Satsuko Tashiro Nakaharada, 88 anos, de Itaquaquecetuba.

De acordo com a coordenadora do concurso, Valéria Otsubo, o objetivo da iniciativa foi prestigiar e valorizar a contribuição dessas mulheres na preservação da cultura japonesa.

“Essas avós nikkeys carregam em suas trajetórias a força, a tradição e a memória de um legado que continua vivo nas novas gerações”, destacou.

A estreia do concurso foi marcada por emoção, reconhecimento e respeito, reforçando a importância da mulher idosa como guardiã da história e da cultura japonesa na região.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Para manter liderança, Suzano recebe Praia Grande na Arena
Suzano

Para manter liderança, Suzano recebe Praia Grande na Arena

Unipiaget é homenageado pela Câmara de Suzano pela inauguração da sua Clínica-Escola de Psicologia
Cidades

Unipiaget é homenageado pela Câmara de Suzano pela inauguração da sua Clínica-Escola de Psicologia

Paróquia de Suzano celebra canonização de Carlo Acutis com programação especial
Suzano

Paróquia de Suzano celebra canonização de Carlo Acutis com programação especial

Suzano discute políticas públicas para a dança durante encontro em Brasília
Cidades

Suzano discute políticas públicas para a dança durante encontro em Brasília

Título consolida Suzano no cenário turístico, diz ACE
Turismo

Título consolida Suzano no cenário turístico, diz ACE

Pedro Ishi recebe equipe da AD Suzano bicampeã da Copa Condemat+ de Futsal
Cidades

Pedro Ishi recebe equipe da AD Suzano bicampeã da Copa Condemat+ de Futsal