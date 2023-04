ExpoFlores é aberta na Arena Suzano e resgata tradição

A Orquestra Jazz Sinfônica, os maestros Gleberson Santana, o “Binho”, e Lucas Hein, somados às vozes de Emily Marques e Suelly Singer brindaram os presentes com música de qualidade, mantendo a sintonia fina com o ambiente especial que foi proporcionado por todos que participaram da ornamentação do espaço.

No interior da estrutura foram reproduzidos ambientes que remetem à tradição suzanense, com paisagismo, jardins e referências à cultura nipônica. Um quiosque do Viveiro Municipal Tomoe Uemura também foi montado no espaço, para que o público possa degustar um café em meio à visita.

Larissa Ashiuchi ressaltou que a população de Suzano merecia desfrutar de um ambiente como este, proporcionado na ExpoFlores. “Quando chegamos aqui, sentimos uma energia especial, vinda das flores, que remete à tradição da nossa cidade”, destacou a primeira-dama. O presidente da Câmara de Suzano, vereador Joaquim Rosa, relembrou os tempos em que prestigiava a Festa das Flores no antigo Ginásio Paulo Portela, para ratificar o quanto é significativo retomar essa tradição no município.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi não conteve a emoção ao falar, sob os olhares de sua mãe, Célia Ashiuchi, da importância de devolver ao município o título de “Cidade das Flores”. “Nós prometemos e conseguimos entregar. Resgatamos nossa história, que traz uma perspectiva quanto ao turismo das flores e à geração de empregos em nossa cidade. Agradeço a todos que se envolveram, especialmente a minha esposa Larissa e sua equipe, o artista responsável Paulinho Lima e todos da Secretaria de Cultura. Tudo ficou muito lindo”, enfatizou.

Programação

Além das inúmeras flores que serão expostas no evento, atrações musicais também compõem a programação, que vai até segunda-feira (01/05), das 10 às 18 horas. Nesta sexta-feira (28/04), Zanah Dias dita o ritmo a partir das 11 horas; após o almoço, às 14 horas, chegam para a festa Claudia Midori, Mayumi Takahashi e Beatriz Hikaru; e para finalizar o dia, Pedro Violinista se apresenta às 17 horas.

Com emoção e sentimento de dever cumprido, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, promoveram o lançamento oficial da ExpoFlores na manhã desta quinta-feira (27/04). Com a presença do 1º comendador de Suzano, o ex-prefeito e ex-deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira, e de outras autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo municipais, além de produtores da cidade, a cerimônia de abertura fez jus ao belo cenário montado no interior da Arena Suzano, nas dependências do Parque Municipal Max Feffer , que resgata a tradição da exposição no município e o título de “Cidade das Flores”.