'ExpoFlores' e 'Suzano Faz' começam nesta quinta-feira

A ExpoFlores oferecerá na programação a Oficina Ikebana Sanguetsu, que se caracteriza pelo princípio de não se modificar profundamente os tamanhos, formatos das folhas e galhos utilizados. É um estilo artístico de arranjos florais que é pensado com o objetivo de alegrar a vida, elevar o nível do sentimento e do espírito humano e harmonizar o ambiente. Para valorizar o cuidado com as flores, na agenda de sábado (29/04) está reservado um encontro com a especialista Masuji Kayasima, que oferecerá o workshop “Cuidado com as orquídeas nos dias frios”, cujas inscrições para as 30 vagas disponibilizadas podem ser feitas pelo link bit.ly/workshopexpoflores.

O público poderá desfrutar do cenário florido e dos ensinamentos relativos ao tema ao som de muita música de qualidade. Na quinta-feira, às 11 horas, se apresenta a Orquestra Sinfônica de Suzano; no mesmo dia, o instrumentista Fah Carvalho é atração às 14 horas e logo na sequência, é a vez de Abediel e Eduardo, às 17 horas, se apresentarem. Na sexta-feira (28/04), Zanah Dias dita o ritmo a partir das 11 horas; após o almoço, às 14, chegam para a festa Claudia Midori, Mayumi Takahashi e Beatriz Hikaru; e, para finalizar o dia, Pedro Violinista se apresenta às 17 horas. O sábado (29/04) começa com o Trio Jazz, às 11 horas; seguido de Leon Jr., às 14; Pedro Violonista, às 15 horas; e o Coral de Melhor Idade do Saspe, às 16. No domingo, haverá apresentação do Taiko Bunkyo, às 10h30; do Quarteto Suz4, às 11 horas; e Nova Bossa Jazz, às 17. O domingo também será marcado pelo Rotary Day, com atrações artísticas e serviços de saúde ofertados à população.

Após a abertura do EducaShow nesta terça-feira (25/04), outros dois grandes eventos chegam ao Circuito 2 da ExpoSuzano, no Parque Municipal Max Feffer, a partir desta quinta-feira (27/04), em celebração aos 74 anos de emancipação político-administrativa. Um deles é a ExpoFlores, que transformará a Arena Suzano num verdadeiro jardim botânico até segunda-feira (01/05), entre 10 e 18 horas, com exposições de produtores locais, shows e workshops. A outra grande atração é o Suzano Faz, que ocorrerá no Pavilhão Esportivo Maurice Bou Assi, das 11 às 19 horas - com exceção do primeiro dia, que será às 9h30 - e terá o objetivo de promover a integração das indústrias e o comércio da cidade para possibilitar networking entre os participantes.