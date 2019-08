'Expolow' reúne carros antigos e rebaixados neste sábado em Suzano

Os moradores do Alto Tietê que gostam de carros estão com motivos para comemorar. O Suzano Shopping recebe neste sábado (17) a terceira edição do Expolow, evento que reúne os automóveis antigos, modificados e rebaixados da região. A ação acontece no estacionamento do Suzano Shopping e tem entrada livre.

Considerado o maior encontro de amantes de carros da região, o Expolow tem como objetivo aproximar os motoristas e criar uma experiência completa de troca de informações.

O evento também é aberto ao público que deseja conhecer mais sobre carros modificados e ver de perto os 480 veículos que são esperados para a exposição. Durante o Expolow, os visitantes ainda podem participar de ações interativas e conferir apresentações especiais e muita música.