Exposição 'Limpa a cultura de vocês aí!' é aberta no Moriconi e segue até 27 de março

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou na última sexta-feira (06/03) a abertura da exposição “Limpa a cultura de vocês aí!”, da artista Ivonete Cavalcante, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro). A mostra, que tem curadoria da arquiteta Cind Octaviano, segue aberta para visitação gratuita até 27 de março (sexta-feira), de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, com classificação livre.

A exposição integra a programação Mês da Mulher Suzanense e apresenta uma pesquisa desenvolvida pela artista ao longo dos últimos anos, voltada às manifestações culturais populares brasileiras. A proposta da mostra estabelece um diálogo entre referências indígenas, religiosas e elementos presentes no cotidiano das comunidades, propondo reflexões sobre identidade, pertencimento e memória cultural.

O trabalho artístico também aborda a relação entre essas expressões culturais e o território, trazendo questionamentos sobre a presença ou ausência de políticas públicas voltadas à preservação e valorização dessas práticas. A exposição busca evidenciar como saberes tradicionais e manifestações populares seguem presentes na formação social e cultural das cidades, mesmo diante de transformações urbanas e institucionais.

Durante a abertura, o público pôde conhecer as obras que compõem a exposição e participar de um momento de encontro entre artistas, gestores culturais e visitantes. A cerimônia contou com a presença da primeira-dama de Suzano e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi; do vice-prefeito Said Raful; do presidente da Câmara, Artur Takayama; do secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti; do secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; e da diretora da Secretaria de Cultura, Márcia Belarmino.

Na ocasião, os visitantes também participaram de uma atividade interativa proposta pela artista, com um espaço destinado à pintura de desenhos, permitindo que o público tivesse contato direto com o processo criativo e contribuísse simbolicamente com a experiência da exposição.

As obras reunidas na mostra propõem uma reflexão sobre diferentes aspectos da construção cultural e social associados ao chamado “universo feminino”, questionando padrões historicamente estabelecidos e trazendo elementos simbólicos das culturas populares brasileiras. A curadoria busca ampliar o debate sobre o papel dessas expressões na formação das identidades coletivas, destacando a importância da valorização de tradições, práticas culturais e saberes transmitidos entre gerações.

Além da dimensão artística, a exposição também convida o público a observar de forma crítica as relações entre cultura, território e políticas culturais, estimulando novas leituras sobre a diversidade de manifestações presentes na sociedade brasileira.

O secretário destacou a importância de receber iniciativas artísticas que provocam reflexão e ampliam o acesso da população à produção cultural. “Temos essa capacidade de pensar e olhar para a nossa cultura de outra forma, por meio do trabalho artístico. Receber uma exposição como essa em Suzano é importante justamente por abrir espaço para esse diálogo com o público”, afirmou Spitti.

Já a primeira-dama ressaltou que iniciativas culturais também fortalecem o olhar da sociedade sobre diferentes realidades. “A arte tem uma sensibilidade muito especial. Ela faz a gente refletir, questionar e enxergar temas importantes da nossa sociedade de um jeito diferente. É muito significativo ver esse tipo de proposta chegando à população”, disse Déborah.

Por sua vez, o vice-prefeito ressaltou a importância de Suzano manter espaços culturais ativos e acessíveis à população. “Quando a cidade abre espaço para exposições como essa, ela também estimula o contato das pessoas com a arte e com novas ideias. Isso fortalece a vida cultural do município e valoriza quem produz cultura”, declarou Said Raful.