Exposição marca atividades do Mês do Meio Ambiente

As Secretarias de Educação e de Meio Ambiente de Suzano deram início nesta quinta-feira (01/06) à programação especial de atividades alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.

O evento foi aberto por volta das 14 horas com a disponibilização da mostra “Expo Semana do Meio Ambiente”, uma exposição de desenhos, pinturas e demais trabalhos com diversos materiais produzidos por alunos de 29 escolas da rede municipal de ensino que participam do programa “Prefeitura Coleta nas Escolas”, que dispõe de Postos de Entrega Voluntária (PEVs), estruturas especialmente projetadas para receber materiais recicláveis secos e limpos.

O início da programação contou com a presença dos secretários Leandro Bassini (Educação) e André Chiang (Meio Ambiente). A exibição se estende até a próxima quarta-feira (07/06) e estará disponível gratuitamente para visitação dos moradores no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central, das 8 às 17 horas.

Desenvolvida com a temática “Meio Ambiente” e “Coleta Seletiva”, a exposição aborda a separação e descarte correto de materiais como jornais, revistas, caixas de leite e sucos, papelão, cadernos, embalagem de ovos, folhas de rascunho, listas telefônicas, garrafas de água, baldes, copos descartáveis, embalagens de produtos de limpeza e higiene. Durante todos os momentos de criação dos itens que foram expostos, os alunos, bem como comunidade escolar, foram instruídos por professores e responsáveis para conhecer os benefícios e a importância da coleta seletiva de lixo e da preservação da natureza.