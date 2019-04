Suzano Exposição ‘Mulheres no Legislativo’ é aberta com homenagem a 17 vereadoras História da representação feminina na Câmara de Suzano faz parte dos eventos de 70 anos do município

Por de Suzano 05 ABR 2019 - 23h58

Exposição ‘Mulheres no Legislativo’ é aberta com homenagem a 17 vereadoras Foto: Sabrina Silva/DS A exposição “Mulheres no Legislativo: a história da representação feminina na Câmara de Suzano” foi aberta nesta sexta-feira (5) em solenidade realizada no Legislativo. O evento faz parte da programação dos 70 anos do município. As 17 vereadoras que já ocuparam uma cadeira na Casa de Leis receberam uma homenagem no evento. A mostra poderá ser visitada de 8 de abril a 3 de maio. Nesta semana, a presidente da Câmara, vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, apresentou a exposição à imprensa. A mostra é composta por fotos das antigas e atuais vereadoras suzanenses, uma linha do tempo sobre a luta das mulheres pelo direito de votar e serem votadas e alguns objetos históricos do Legislativo. “Sabemos da luta da mulher para participar da política, por isso tive o cuidado de prestigiar essas mulheres que já passaram por aqui. Essas vereadoras fizeram história no município e não podemos nos esquecer”, revelou Gerice sobre a escolha do tema da exposição. A intenção da Câmara é de que a mostra possa servir de estímulo para que mais mulheres se sintam encorajadas a participar da política. A exposição tem caráter pedagógico, por trazer estudantes para conhecer a Câmara e por valorizar o passado do município. Escolas públicas Escolas públicas e particulares já confirmaram visitas guiadas à mostra. Todos os estudantes que participarem receberão certificado e o livreto “Como funciona a Câmara”, que explica sobre o papel dos vereadores e do Legislativo de Suzano. Memorial O Legislativo também vai colocar em prática o Memorial Histórico e Cultural da Câmara de Suzano, criado por meio de resolução em maio de 2014. O projeto é de autoria do ex-vereador e atual vice-prefeito de Suzano, Walmir Pinto (PDT). Paulo Caldas O Memorial Histórico e Cultural recebeu o nome de Vereador e Professor Paulo Antônio de Lima Caldas e tem entre suas atribuições resgatar a história da Câmara de Suzano, despertar o interesse da população pela Casa de Leis e de seus vereadores e contribuir para a valorização do Poder Legislativo Municipal, além de coletar e disponibilizar todo o acervo documental da Casa de Leis.

Leia Também