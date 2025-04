Exposição "Numinosa Poética: O Diálogo Sagrado na Arte de Chaer" entra em cartaz na Pinacoteca

Entra em cartaz nesta quarta-feira (dia 30/04), na Pinacoteca de Mogi das Cruzes, a exposição "Numinosa Poética: O Diálogo Sagrado na Arte de Chaer". A mostra possui entrada gratuita e fica disponível para visitação até 30 de julho, na região central. Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e curadoria de Paulo Pinhal, a ação apresenta uma imersão estética e até mesmo espiritual, na obra do artista Maurício Chaer.

A exposição tem a intenção de provocar reflexões sensíveis e profundas nos visitantes, com esculturas em cerâmica, terracota e outros materiais, abordando o papel da arte na manifestação do sagrado, com ícones da fé cristã sob uma perspectiva atemporal, revelando o diálogo entre o humano e o divino.

Entre os destaques da exposição está a peça "Nossa Senhora de Aparecida e Sant’Anna", uma escultura de grande relevância simbólica, que homenageia a presença do feminino na fé, especialmente nas tradições marianas e na cultura popular brasileira.

Maurício Chaer é reconhecido nacionalmente por suas esculturas que cruzam os universos da fé, da tradição e da contemporaneidade. É um artista plástico brasileiro com trajetória marcada pela criação de esculturas sacras que transitam entre o clássico e o contemporâneo. Influenciado por figuras como o sacerdote Padre Atílio Berta e o arquiteto Guilherme Mattos, Chaer construiu uma linguagem única, onde a forma e o símbolo conduzem o espectador à reflexão estética e espiritual.

A Pinacoteca de Mogi das Cruzes fica na rua Coronel Souza Franco, 999, no Centro de Mogi das Cruzes.

Serviço

(Programação sujeita a alterações. Ação com entrada franca)

Exposição "Numinosa Poética: O Diálogo Sagrado na Arte de Chaer", de Maurício Chaer

Local: Pinacoteca de Mogi das Cruzes (R. Cel. Souza Franco, 993 - Centro)

De: 30/4 a 30/7/2025

Atendimento: de terça a sexta-feira, das 9 às 17h, e aos sábados, das 9 às 12 horas