Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 24 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Extensão do Alto Tietê até Barra Funda começa a partir desta segunda

Novo hub central conecta as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral

24 agosto 2025 - 09h00Por Laura Barcelos - de Suzano
Extensão do Alto Tietê até Barra Funda começa a partir desta segundaExtensão do Alto Tietê até Barra Funda começa a partir desta segunda - (Foto: Daniel Marques/Arquivo DS)
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) inicia a operação assistida da Linha 11-Coral até a estação Palmeiras-Barra Funda a partir do dia 25 de agosto, esta segunda-feira. Com a nova medida, os passageiros do Alto Tietê terão acesso direto à zona oeste da capital todos os dias da semana, durante os horários de vale, das 8h às 15h30 e das 20h à 0h.
 
Segundo a CPTM, a transformação da estação Palmeiras-Barra Funda no novo hub central do transporte busca melhorar a fluidez da operação e oferecer mais agilidade e conforto aos passageiros.
 
Além da linha 11-Coral, no dia 28 de agosto, as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM também passarão a ter a estação Palmeiras-Barra Funda como terminal. Todos os passageiros das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa irão desembarcar na estação Palmeiras-Barra Funda. Para seguir sentido Jundiaí ou Rio Grande da Serra, os passageiros farão a transferência no mesmo nível nas plataformas 5 e 6.
 
A estação também se conecta com terminais de ônibus interestadual e municipal, universidades, casas de shows e equipamentos culturais.

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Adultização' é discutida em meio a um estupro a cada 24h no Alto Tietê
Cidades

'Adultização' é discutida em meio a um estupro a cada 24h no Alto Tietê

Hospital e Maternidade de Suzano realiza 1.495 partos em 2025
Cidades

Hospital e Maternidade de Suzano realiza 1.495 partos em 2025

Prefeitura de Suzano abre inscrições para processo seletivo de estágio
Cidades

Prefeitura de Suzano abre inscrições para processo seletivo de estágio

Transporte bate recorde de instalação de placas em 2025 no mês de julho
Cidades

Transporte bate recorde de instalação de placas em 2025 no mês de julho

Cultura leva 5ª Mostra de Dança de Suzano para o Parque do Mirante neste domingo
Cidades

Cultura leva 5ª Mostra de Dança de Suzano para o Parque do Mirante neste domingo

Hospital e Maternidade de Suzano inaugura farmácia satélite para aprimorar eficiência
Cidades

Hospital e Maternidade de Suzano inaugura farmácia satélite para aprimorar eficiência