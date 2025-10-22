Fabiano Slupko representa o Grupo LMS Visão no Contador CEO Experience

O administrador do Grupo LMS Visão, Fabiano Slupko, foi convidado pela AbsGroup para participar do Contador CEO Experience (CCX) . São 3 dias de imersão prática em Gestão, Estratégia e Planejamento, desenhados com o propósito de acelerar a construção de um negócio que traga mais lucro e verdadeira liberdade para seu público.

Para Fabiano, o convite foi uma feliz surpresa. Ele fez agradecimentos. “Gratidão a todas as equipes do Grupo, Suzano, HomeOffice e demais, que me fizeram receber esse convite foi muito gratificante para mim”, disse.

Com novidades em vista para sua empresa, Slupko vê o evento como oportunidade. “Através dele poderei expandir meu network. Isso vai me ajudar em meu novo empreendimento, com os projetos que estou trabalhando para o futuro”, afirmou.

“Teremos novidades. Mas o spoiler é que os próximos passos do Grupo LMS Visão miram no desenvolvimento de uma nova ferramenta inovadora, com abrangência nacional e infraestrutura robusta”, acrescentou.

O CCX tem expectativa de receber cerca de 2,5 mil pessoas e já vendeu mais de 1,8 mil ingressos até o momento. O evento acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de novembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Serão 3 dias de imersão total para ajudar o público a construir seu próprio negócio.

Tudo está sendo cuidadosamente planejado para oferecer excelência, segurança e modernidade ao empresariado brasileiro, trazendo mais eficiência e praticidade ao dia a dia das empresas em todo o país.