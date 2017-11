Facebook: página nas redes sociais alerta sobre assaltos em Suzano

Uma página no Facebook "Onde Fui Assaltado Suzano" foi criada para informar e mostrar a população os crimes - assalto, furto, homicídio, entre outros principais- que acontecem na cidade. O objetivo da iniciativa é alertar e ajudar as vítimas de violência a identificar os suspeitos, que na maioria das vezes atuam na mesma região ou bairro, e possivelmente recuperar os bens.

Grupo criado

O grupo foi criado por um trabalhador industrial suzanense, que em 2012 sofreu um assalto na porta de casa, quando saia para trabalhar. Na época, ele perdeu um carro, documentos e dinheiro.

Surgimento

A ideia da ação surgiu a partir de outras páginas que havia na rede social, com o mesmo intuito. A princípio, a página receberia informações "via inbox" tanto de vítimas quanto de testemunhas para divulgar os crimes, alcançar o máximo de pessoas, a a fim de receber imagens e outras informações sobre possíveis suspeitos. Porém, sem grande alcance ainda, a solução encontrada pela página para divulgar e ajudar os suzanenses foi procurar pessoas que precisam do serviço nos grupos e páginas já existentes na região.

Buscando maior alcance, a página também compartilha noticiais de outros meios de comunicação, como por exemplo, do DS. Criada há três meses, com 220 curtidas e um alcance médio de 60 internautas por publicação, a página atualmente recebe as ocorrências apenas pelo inbox.

Expectativa

A expectativa do idealizador que não quis se identificar é ampliar a iniciativa para aplicativo celular.

"Conforme a nossa idéia e a página se tornarem mais conhecidas na cidade ou até mesmo na região, procuraremos outros meios de comunicação para que as pessoas possam divulgar as suas ocorrências. Suzano carece de segurança pública como todo o Brasil sofre com esse problema. Mas, aqui na região é muito frequente casos de assaltos, assassinatos e estupros", comentou em mensagem pelo Facebook.

Pelo o que a página acompanha até o momento, os pontos críticos da cidade citado por ela são os bairros Jardim Imperador, Vila Urupês e região central. "É quase que comum alguém divulgando acontecimentos nesses lugares diariamente", disse o trabalhador industrial.

Atualmente, a média de denúncias realizadas na página é de três por dia.