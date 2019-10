Falha no sistema de energia deixa Estação de Suzano às escuras

Um apagão ocorrido na noite de terça-feira, 9, causou vários transtornos aos passageiros que usam diariamente a estação Suzano da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

De acordo com a CPTM, a queda ocorreu por volta das 19h40 e foi provocada por uma oscilação momentânea no sistema de energia elétrica. Por conta disso, a energia demorou cerca de uma hora para ser restabelecida.

Ainda de acordo com a empresa, a circulação de trens não foi interrompida e não houve registro de tumulto.

EDP

O DS consultou a EDP São Paulo, que fornece energia para a estação. Em nota, a empresa diz que houve o acionamento do sistema de proteção às 19h38, ocasionando a interrupção pontual da energia.

No documento, a fornecedora afirma que o corte durou menos de um minuto, e que a interrupção aconteceu na rede da distribuidora, que abastece somente as áreas comuns e de iluminação da estação Suzano.

Ainda segundo a EDP, o fornecimento de energia foi automaticamente restabelecido e que não foi encontrado nenhum problema que provocasse a queda na rede.

"Não foi encontrada nenhuma causa na rede e o responsável técnico da CPTM foi orientado a realizar inspeção em suas instalações", diz um trecho da nota.

Ambiente

O DS esteve no local por volta das 20h30 e constatou que a estação estava “às escuras”. Escadas rolantes e elevadores não funcionavam e muitas pessoas tiveram que usar as lanternas dos celulares para conseguir enxergar o piso e os degraus.

As poucas luzes que funcionaram foram as do bloqueio. Pouco se via nessa região, por conta da escuridão intensa.

Na plataforma, a visibilidade foi um pouco melhor por conta das luzes de ruas vizinhas e dos carros.

A CPTM destacou, em nota, que a continuidade da operação e a ausência de registros de problemas com os passageiros foi resultado do “esforço dos funcionários da estação, que atuaram imediatamente para auxiliar as pessoas na volta para casa”.