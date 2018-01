Falta de convênio médico atinge 127 servidores aposentados em Suzano

A Prefeitura de Suzano tenta solucionar a falta de plano de saúde para os aposentados da máquina pública. Ao menos 82 aposentados e 45 pensionistas estão sem o convênio desde novembro, totalizando 127 beneficiados.

A administração suzanense afirmou que a empresa Intermédica, que fornecia o serviço, não teve interesse em continuar com a parceria após todas as prorrogações possíveis. Contudo, o mais recente chamamento teria tido a adesão de um grupo de saúde, ainda a ser confirmado.

O vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano, Antônio Penteado, comunicou que tem se empenhado nos diálogos com o secretário jurídico do município desde que os aposentados tiveram o convênio cortado, em novembro.

Número nunca teve queda

Segundo ele, inicialmente eram 132 aposentados sem o serviço, mas o número caiu devido a falecimentos.

"Ficou acertado de que eles (a Prefeitura) iriam ressarcir os gastos dos aposentados. Estamos tentando buscar outras empresas que possam atender, mas está difícil".

Diante da situação, a Prefeitura tem feito chamamentos às empresas interessadas em atender à demanda. De acordo com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, a última convocação teve a adesão de um grupo de saúde. A parceria ainda deve ser confirmada, uma vez que a instituição aguarda o engajamento de servidores para finalizar o processo do plano de saúde para os aposentados.

Anteriormente, foram realizadas outras duas licitações, mas não houve interesse de nenhuma empresa.

Conforme o apontamento do sindicato, a pasta municipal também informou que os inativos fazem parte do chamamento e todas as solicitações de reembolso serão analisadas com os devidos valores reembolsados aos servidores aposentados.

"Foi formada uma comissão dos aposentados e explicada toda a situação. Esta comissão tem acompanhado o andamento de todo o processo. Os integrantes até tentaram localizar outra empresa de saúde para atender os aposentados, mas nenhuma aceitou a carteira. Enquanto isso, o município vem prestando auxílio aos servidores e o sistema de saúde municipal esta à disposição", afirmou em nota.