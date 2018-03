Falta de energia no Centro prejudica comércio e deixa semáforos apagados

Pelo menos seis vias do quadrilátero central de Suzano registraram queda de energia elétrica no início da tarde deste sábado (17). Entre elas estão as ruas General Francisco Glicério, Benjamin Constant, Felício de Camargo, Monsenhor Nuno e as avenidas Antônio Marques Figueira e a Armando de Salles de Oliveira. O problema causou prejuizo aos comerciantes e deixou semáforos apagados. De acordo com a EDP São Paulo, o motivo da falta de energia ocorreu devido ao desligamento de uma rede primária.

A ocorrência vem acontecendo desde o início da semana no Centro da cidade. Durante a tarde desta sexta-feira (16), por exemplo, a energia caiu por alguns minutos.

A EDP São Paulo disse que equipes técnicas estão trabalhando nos locais. A distribuidora afirmou que na Avenida Armando de Salles de Oliveira a energia já foi retomada.