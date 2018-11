Falta de iluminação e entulho em calçadas lideram reclamações em Suzano

A falta de iluminação pública, os entulhos em calçadas ou ruas, o atendimento dado por funcionários públicos aos suzanenses, a poda de árvores e a manutenção de vias públicas são as principais queixas enviadas à Ouvidoria de Suzano. Neste ano, o número de reclamações teve altas e baixas, inclusive tendo um 'boom' no mês de outubro, quando 211 queixas foram protocoladas na Controladoria Geral do Município.

Para se ter ideia, o segundo mês com mais reclamações foi agosto com 170. Em seguida, vem julho com 167; setembro com 164; abril, totalizando 162 e janeiro, com 157. Levantamento recente mostra que, nos últimos dois meses - setembro e outubro-, a cidade totalizou 68 queixas decorrentes à falta de iluminação pública, seguido de 34 por problemas na manutenção em vias públicas. Problemas com a poda de árvores, atendimento satisfatório e entulho totalizam 22 cada.

Para o responsável pela Controladoria Geral do Município, Fátimo Aparecido Rodrigues, o aumento das queixas se dá por causa do "crédito ao serviço público". Em entrevista ao DS, o gestor do setor pontuou que a população tem participado mais, principalmente por ver que há resultados quando protocola alguma reclamação.

"Nossa intenção é que este ciclo continue dando certo. Recebemos a demanda, encaminhamos para a pasta responsável. Cada dia que se passa a gente tenta detectar o que podemos melhorar".

Segundo Fátimo, assim que enviadas, os setores tem prazo de até 20 dias para dar uma resposta. "Enviamos a eles e, depois, esperamos para informarem se conseguirão ou não dar o atendimento. A maioria das vezes é sempre positiva", afirmou.

À frente da Controladoria Geral do Município há pouco mais de três meses, Fátimo pontua que o município vem mudando, com a ajuda da população, principalmente no que se refere às queixas enviadas ao órgão. "A gente pede à solicitação das pessoas que, ao ver alguma irregularidade, venha à sede da pasta. Assim, a gente consegue atender de uma forma mais eficaz e eficiente".

Outro detalhe apresentado pelo responsável do setor é que houve aumento no número de queixas sobre funcionários. "A gente pega muito problema interno. Conseguimos ouvir todos, harmonizar a situação e mudá-la positivamente. Ninguém fica impune, então, isso mostra a confiança do cidadão com a própria administração atual", finalizou.