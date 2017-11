Falta de iluminação preocupa moradores e comerciantes

Comerciantes e moradores de Suzano apresentam preocupações quanto a falta de iluminação pública no município. A principal reclamação é de moradores dos bairros mais afastados. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu na semana passada a licitação que vai definir a nova empresa responsável pelos serviços de manutenção da iluminação pública. Enquanto isso, mais de 3,6 mil lâmpadas precisam de manutenção.

O DS conversou com comerciantes do Centro e com moradores de diversos bairros para saber a real situação da iluminação e a opinião deles perante a suspensão da liminar.

A estudante Letícia Lima, de 19 anos, é moradora do bairro Palmeiras. Ela conta que a Iluminação do bairro é precária e que por conta disso, já foi assaltada duas vezes só este ano. "No bairro tem muitos usuários de drogas, quem passa por ali de noite é perigoso. Perto da escola do bairro também não tem iluminação e agora foi colocada uma quadra nova perto de onde moro, tem postes de iluminação, porém as luzes ficam desligadas", conta. Para ela, a licitação suspensa pode ser prejudicial.

A moradora do bairro Jardim Vitória, Thays de Castro, de 20 anos, revela que a falta de iluminação do seu bairro é sazonal, pois tem época que tem manutenção e iluminação e tem época que não. Questionada sobre a decisão do TCE, ela afirma que será prejudicial "A meu ver, a empresa atual não está atendendo a população. Agora eles suspendem uma nova proposta, então a situação vai continuar do mesmo jeito, ruim" afirma. Thays ainda revela que no bairro onde reside, existe uma praça que estava sofrendo com furtos diários. Segundo ela, os moradores se juntaram e colocaram iluminação da praça para evitar futuros furtos.

Outra reclamação vem da moradora Maria Camila, de 24 anos, do bairro Jardim Nazareth. Ela conta que o bairro e a Rua Nazaré, local onde reside, carecem de iluminação. "Quando são 20 horas e eu estou voltando do trabalho, a rua está muito escura e deserta. Isso dá muito medo, principalmente para gente que é mulher", ressalta. Ela informou que vizinhos entram em contato com a Prefeitura, porém, não tiver resposta.

A farmacêutica e gerente de uma drogaria localizada no centro de Suzano, Aldreia Santos, de 29 anos, conta que a iluminação da Rua Benjamin Constant é precária. "É uma das principais ruas de Suzano, não deveria faltar iluminação, a frente da farmácia fica bem escura quando não tem luz", conta.

A funcionária da loja de Decorações, localizada no Centro de Suzano, Vanessa Oliveira informa que o problema em questão deve ser levado mais a sério pelo órgão público. "Aqui, por ser centro, a iluminação deveria ser bem melhor. Existem pontos muito escuros aqui perto, é preocupante", declara.

Em nota, a Secretaria de Planejamento e Finanças informou que o TCE recomendou mudanças no item citado. "Os setores responsáveis deverão realizar as alterações necessárias e encaminhar ao TCE para aprovação e prosseguimento do certame no tempo adequado".