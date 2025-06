Falta de recursos e dados limita avanço da pavimentação nas cidades do Alto Tietê

A maioria das cidades do Alto Tietê não possui um levantamento completo que indique quantas ruas ainda precisam ser pavimentadas. No entanto, todas reconhecem que essa demanda existe, e não é pequena. Regiões rurais, como as de Santa Isabel e Guararema, enfrentam dificuldades maiores e ainda não têm previsão para a pavimentação completa de seus territórios. Outras cidades realizam ações emergenciais que se combinam com o planejamento de longo prazo, mas muitos projetos ainda dependem de emendas parlamentares ou de programas dos governos estadual e federal.

Em Suzano, a Prefeitura destacou que, até o fim do ano passado, foram pavimentados cerca de 350 quilômetros de vias públicas em toda a cidade. Apesar disso, ainda não há um levantamento atualizado do total de pontos que necessitam de pavimentação, nem prazos definidos para a execução das obras. A administração explica que depende majoritariamente de recursos externos, como emendas de deputados e convênios com outras esferas de governo. Além disso, o tempo de execução varia de acordo com as condições de cada via, como a existência de guias, sarjetas, drenagem e esgotamento sanitário.

A gestão de Mogi das Cruzes vem analisando contratos, entre eles os de pavimentação, para a definição de serviços que serão executados. Embora não tenha informado o número de ruas que aguardam o serviço, a Prefeitura destaca a atuação da Operação Tapa-Buraco, com uma média diária de 250 reparos realizados por cinco equipes. Ainda, a Administração enfatiza que: “Regiões que ainda não contam com este benefício devem receber investimentos e ações neste sentido”.

Itaquaquecetuba também não pode calcular um número exato de ruas a serem pavimentadas, uma vez que o trabalho é considerado contínuo e executado em diversos pontos da cidade. A Prefeitura informou que está finalizando um pacote de obras a ser entregue nos próximos meses, que inclui o recapeamento de 112 vias distribuídas em 16 bairros, além de três importantes corredores viários: a estrada do Corredor, a rodovia Alberto Hinoto e a avenida Ítalo Adami.

Guararema é o único município que possui um levantamento detalhado da situação e possui 298 vias que aguardam pavimentação, sendo 229 de terra e 69 com calçamento em paralelepípedo. A região Sul da cidade concentra a maioria dessas ruas, por ser uma zona rural. Ainda assim, não há previsão para que todas sejam asfaltadas. O tempo de execução das obras também varia conforme as características de cada rua, como tamanho, necessidade de drenagem e condições do solo.

Já em Santa Isabel, o vasto território de vias rurais torna difícil quantificar ou delimitar quais das muitas ruas ainda não foram pavimentadas. É importante destacar que, por essa situação, muitos bairros não podem receber pavimentação asfáltica, a fim de preservar suas características originais. A Secretaria de Planejamento Urbano realiza a elaboração de projetos e orçamentos para obras de asfaltamento ou pavimentação com bloquetes intertravados, conforme a demanda recebida.