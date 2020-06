Faltam 21 dias para Estado cumprir promessa de 90 leitos no HC

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, tem 21 dias, a partir de hoje (dia 9 de junho), para cumprir promessa, de instalar 90 leitos de tratamento a pacientes com a Covid-19 no Hospital das Clínicas (HC) de Suzano.

O DS inicia hoje contagem regressiva para o cumprimento ou não da promessa.

A promessa foi feita no dia 19 de maio, pelo secretário de Saúde estadual, José Henrique Germann Ferreira, ao prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e ao deputado estadual Estavam Galvão de Oliveira (DEM).

Segundo o prefeito e o deputado, Suzano recebeu - naquela data - a notícia de que o Hospital Auxiliar das Clínicas de Suzano será aberto até 30 de junho para atender pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus (Covid-19). Haverá leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria para a região.

Na ocasião, o anúncio foi feito pelo secretário estadual de Saúde, em reunião por videoconferência com representantes das 12 cidades do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

O DS decidiu iniciar contagem regressiva na tentativa de conferir se será ou não cumprida a promessa. Um selo está na capa do jornal na edição de hoje.

Se até o dia 30 de junho a promessa for cumprida o selo terá um carimbo “Promessa Cumprida”, caso contrário, “Promessa Não Cumprida”.

A reforma da estrutura física de um dos dois prédios existentes na área do HC está sendo finalizada e na sequência haverá a aquisição e a instalação de camas, respiradores e demais itens que compõem os leitos. Em paralelo, será realizada a organização de pessoal para gerir a unidade.

A cobrança pela abertura do HC tem sido recorrente por parte da Prefeitura. O chefe do Executivo suzanense, inclusive, foi vistoriar as obras na semana passada, ao lado do diretor-executivo, Eduardo da Silva Santocchi, e do diretor de Enfermagem, José Jorge Quadros.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP informou que a ativação do Hospital Auxiliar de Suzano está em fase de planejamento junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.