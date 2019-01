Família de criança com paralisia precisa de ajuda para custear tratamento

A família do pequeno Eric Santana que sofre de poliomielite, conhecida como paralisia infantil, busca ajuda para custear a compra de fraldas e remédios para o seu filho. A madrasta da criança já pediu ajuda para os órgãos públicos, mas não recebeu assistência nos últimos cinco meses.

A paralisia infantil é uma doença que afeta os membros, apresentando flacidez muscular e a ausência de reflexos. De acordo com o Ministério da Saúde, o paciente costuma ter mobilidade reduzida e necessita de constante tratamento médico.

O garoto mora com sua família na Estrada dos Fernandes, em Palmeiras. De acordo com a madrasta da criança, Viviana Alves de Souza, de 22 anos, ela e o marido não têm condições nem para comprar as fraldas da criança, que não possui controle de suas funções fisiológicas.

"Eu cuido do Eric como se ele fosse meu filho, ele tem 12 anos. Nós já fomos atrás da Prefeitura para tentar conseguir as fraldas para ele e nada", conta Viviane Alves.

A família argumenta que não possui verba para comprar alguns remédios de uso diário da criança, como pomadas e remédio para tosse. "Também não temos dinheiro para custear o transporte para levar Eric para a terapia. Queremos ajudar ele a ter uma vida mais confortável e digna. Ele é tudo na minha vida", afirma a madrasta que cuida da criança.

A Prefeitura de Suzano informou que tem no Fundo Social de Solidariedade uma forma de ajudar famílias com necessidades imediatas - como, provavelmente, a moradora foi beneficiada com a doação de algumas fraldas.

Contudo, para um benefício continuado, é preciso procurar a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - como mencionado acima. O telefone do FUSS para outras informações é o 4745-2195.