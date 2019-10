Família de estudante vítima de injúria racial realiza protesto em frente à escola

Cerca de 70 pessoas participaram nesta terça-feira, 29, de um protesto organizado por familiares e amigos de uma estudante, de 10 anos, que foi alvo de injúria racial por parte de jovens da mesma idade por conta de ser negra e ter cabelos cacheados.

O protesto aconteceu em frente de uma escola estadual na Vila Fátima, em Palmeiras, na qual a jovem estuda. Os protestantes pediram por mudança na direção da escola.

Gritos e cartazes com os dizeres ‘Xô, racismo’ ‘Queremos mudança’ ‘Ao racismo eu digo não’ marcaram o protesto.

A mãe da estudante registrou um Boletim de Ocorrência por conta do ocorrido. Ela afirmou, durante o protesto, que ela e a filha passam por psicólogo. “É a minha filha, isso é péssimo para mim. Ao mesmo tempo que me sinto mal com toda essa situação, me sinto acolhida pela comunidade abraçou a causa comigo. Sozinha eu não resolvo nada. Quero mudança na direção da escola, eles não fazem nada a respeito. Sinto falta do acolhimento”.

A irmã da estudante percebeu mudanças no comportamento da irmã e comunicou a mãe. “Ela pedia para eu fazer chapinha no cabelo dela. Ela nunca havia pedido isso. Falei para minha mãe e foi quando a minha irmã contou que estava sendo vítima na própria escola”.

Uma doméstica tirou os quatro filhos da escola há dois anos porquê dois deles eram alvos de preconceito de outros estudantes. “Um dos meus filhos sofria preconceito por causa de uma doença alérgica. Na nova escola ele foi super acolhido”.

SECRETARIA

A Secretaria Estadual de Educação investiga o caso. A pasta enviou uma nota sobre o assunto. “A Diretoria Regional de Ensino de Suzano informa que todas as escolas trabalham com a resolução de conflitos com foco na conscientização, respeito ao próximo e cultura de paz”.

Os responsáveis pelos alunos envolvidos já foram acionados e já compareceram para uma reunião. O supervisor será encaminhado à escola para averiguar o caso. “A DE está à disposição dos pais e responsáveis para qualquer esclarecimento”.

A Seduc-SP lançou neste mês, o Programa Conviva SP, que visa identificar a vulnerabilidade de cada unidade escolar para a implementação do Método de Melhoria de Convivência Escolar (MMCE). Ao garantir um ambiente harmônico no ambiente escolar, a Seduc espera elevar os índices de aprendizagem dos alunos.