Família pede ajuda para pagar dieta por sonda do pai

Uma família de Suzano, moradores do bairro Boa Vista, pede ajuda para pagar dieta por sonda para o pai acamado. Cada pote da dieta custa R$ 270 e os familiares precisam comprar por 30 dias até conseguir gratuitamente pelo governo de São Paulo. O valor é direcionado ao tratamento de úlcera e diabete do pai Dilson Urbano da Silva, de 72 anos.

O filho André Luiz da Silva contou que o pai ficou 12 dias internado na Santa Casa, após voltar para casa ficou acamado e não conseguia mais se alimentar. Também neste período, devido a diabete, abriu buracos na pele do seu Dilson.

No caso do pai do André, o uso da alimentação por sonda é importante para se manter nutrido e ajudar na cicatrização até conseguir a dieta gratuitamente pelo estado. O hospital deu um prazo de 30 dias, a contar do dia 24 de julho, para conseguir a dieta, então a família busca ajuda para conseguir manter a alimentação do seu Dilson. O prazo se encerra no dia 24 de agosto.

“Deram um prazo de 30 dias para conseguir a dieta, mas até lá precisamos arcar com os custos dela e não temos condições”, disse.

Para os interessados em ajudar, é possível ligar para 11 98376-9324 e fazer uma doação por pix. Toda ajuda é bem vinda.

Pix : CPF: 16407629810

Nome: André Luiz da Silva

Banco: C6 Bank