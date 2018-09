Família suzanense pede ajuda para criança realizar exame

Uma família do Jardim Brasil II, no Distrito de Palmeiras, em Suzano, busca ajuda para que a filha possa realizar um exame de colonoscopia. A cidade não dispõe do procedimento no sistema de Saúde. Em clínicas particulares, o valor deste exame gira em torno de R$ 4 mil. A Prefeitura disse que está acompanhando o caso.

Há quase um ano, a dona de casa Josy Souza da Silva vive o dilema de não saber o que a filha sofre. A pequena Nicolly Marlene Souza Silva, de 10 anos, apresenta um quadro de inchaço na barriga e falta de ar. Outro sintoma - ainda sem explicação - é que a criança tem sangramentos ao ir ao banheiro.

"Somos atendidas na UBS do Jardim Brasil. O pediatra dela chegou a afastá-la da escola. Solicitou o exame para detectar o que, de fato, ela vem sofrendo", explica. Josy disse que a filha aguarda na fila da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) para que possa ser encaminhada para realizar o exame de colonoscopia gratuitamente. Por conta do problema, a menina teve o aprendizado interrompido duas vezes ao longo de um ano. "Ela começou a sofrer bullying. Falaram que ela estava grávida. Isso vem mexendo com a cabeçinha dela. Agora, a minha filha precisa passar até com psiquiatra".

A família da pequena Nicolly cogita alternativas para angariar fundos. "Como não temos dinheiro para pagar, estamos vendo o que podemos fazer. Estou pensando em ver meu cabelo. Assim, quem sabe, eu consiga o dinheiro para pagar o exame", disse Josy.

Em nota, a Prefeitura disse que "a pasta de Saúde teve o devido encaminhamento. A paciente ficou internada por três dias no Hospital Menino Jesus, onde realizou os exames de tomografia com contraste e ultrassonografia. Não foram detectadas anormalidades e a paciente foi aconselhada por um especialista em gastroenterologia". O texto destaca ainda que o caso continua em acompanhamento pela Unidade Saúde da Família (USF) do Jardim Brasil, localizado no distrito de Palmeiras (região sul).