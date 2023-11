Famílias assinam financiamento do condomínio B do Residencial Suzano II

A Prefeitura de Suzano participou na manhã desta sexta-feira (10/11) da assinatura dos contratos de financiamento das 300 famílias contempladas do condomínio B do Residencial Suzano II, localizado no bairro Jardim Europa. Essa é a antepenúltima etapa do processo de aquisição dos apartamentos por parte do programa “Minha Casa, Minha Vida”, do governo federal. Nos próximos dias 21 e 22 de novembro, as famílias farão uma vistoria nas unidades habitacionais para, posteriormente, receberem as chaves em data que ainda será agendada.

O evento da assinatura dos contratos com o Banco Brasil, agente financiador do empreendimento, ocorreu no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, e contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi; dos secretários municipais de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, e de Saúde, Pedro Ishi; do diretor de Habitação, Miguel Reis Afonso; da presidente da Central Pró-Moradia Suzanense (Cemos), Maria Aparecida de Mattos; da síndica do condomínio, Jorgete França dos Santos; dos vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, e Gerice Lione; e da arquiteta da Diretoria de Habitação, Leticia Mianni.

Além desta fase, os futuros moradores do condomínio B realizaram o pedido de ligação de energia à concessionária EDP, resolveram questões referentes à mudança para o novo empreendimento e trataram da demolição das antigas casas, que estão em área de risco. Todo o processo foi realizado no mesmo espaço.

Em março, as famílias do condomínio A do mesmo residencial já haviam recebido assinado os contratos, que foram encaminhados pela prefeitura ao Banco do Brasil, para que fosse solicitada junto ao Ministério das Cidades a autorização para a entrega das chaves.

Os moradores contemplados viveram com a incerteza após a antiga empresa abandonar a obra, que estava 90% finalizada, entretanto, a Prefeitura de Suzano conquistou a retomada da construção por meio de diálogo com os governos estadual e federal e a MRocha Engenharia Ltda. assumiu os trabalhos resolvendo o impasse da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Suzano da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), como explicou Cláudio Sussumu Tanigushi, responsável pela incorporadora. “Terminamos esses últimos 300 apartamentos e agora fizemos o aditivo de contrato com o Banco do Brasil para colocar a ETE em recuperação e funcionamento”, resumiu.

O secretário de Saúde afirmou que a entrega do Residencial Suzano II é uma obra histórica e citou outros equipamentos que estão sendo entregues para os moradores da mesma região. “Eu via nas ruas o quanto é importante a entrega deste empreendimento e o quanto o prefeito era cobrado, porém, ele foi a Brasília e resolveu o problema. É uma luta desde 2009, levou muiteo tempo para fazer a entrega desta obra do governo federal. A assinatura deste contrato é histórica e só valoriza a região onde recentemente efetuamos a entrega da UPA no Jardim Revista e, em dezembro, vamos entregar o Ambulatório de Especialidades. Parabéns para todos que ajudaram para que essas moradias fossem entregues”, acrescentou Ishi.

“Essa é uma etapa muito importante. Travamos uma guerra para deixar tudo pronto e, na minha concepção, o ‘marco zero’ de uma cidade é a casa. Lutar pela moradia é muito importante e poder remover alguém de uma área de risco é gratificante para nós. A casa é o elemento chave e será passada de geração para geração”, ressaltou o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira.

A ideia do prefeito Rodrigo Ashiuchi é que as famílias estejam morando no empreendimento até o final deste ano. Em seu discurso, o chefe do Poder Executivo ressaltou as dificuldades enfrentadas ao longo de todo o processo. “Foi uma luta muito grande e, graças à ajuda de todos, conseguimos chegar ao objetivo. É muito difícil uma empresa assumir uma obra faltando menos de 10%. Gostaria de agradecer ao Banco do Brasil e ao Ministério das Cidades por se posicionarem conosco. Vencemos juntos e nos próximos dias vamos entregar o bloco B e totalizar a entrega do Suzano II. É um dever de todos lutar pela sua casa”, afirmou o prefeito, que emendou alguns anúncios. “Conseguimos nesta semana e aprovamos uma série de loteamentos na cidade para poder fazer a regularização fundiária. Vamos incluir neste cronograma a Vila do Sapo, na Fazenda Viaduto, e o ramal São José para realizar este procedimento. Conseguiremos fazer nesta semana cerca de 400 documentos e, fora o que já foi entregue, teremos mais de dois mil registros”, completou.