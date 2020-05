Famílias de alunos de projeto esportivo recebem cestas básicas no Jardim Planalto

Famílias da região do Jardim Planalto, no distrito de Palmeiras, foram beneficiadas com a entrega de 183 cestas básicas, nesta quarta-feira (20), na Escola Municipal Lídia Lima da Silva. A ação ocorreu após os recursos financeiros que seriam destinados ao projeto “Educando Pelo Esporte”, patrocinado pela MRS Logística e executado pelo Instituto Valore e pela Secretaria de Educação de Suzano, serem convertidos na aquisição dos alimentos

A medida foi autorizada pelo Ministério da Cidadania, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, como forma de ajudar a atenuar os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) na saúde e na economia.

Pela manhã, integrantes do Instituto Valore fizeram a distribuição das cestas básicas para as famílias dos alunos atendidos pelo projeto. Foram observadas todas as medidas de distanciamento entre as pessoas na fila e as orientações para se evitar possível contágio, como utilização de máscaras e aplicação de álcool nas mãos. A entrega foi organizada pela coordenadora da entidade, Julia Dezem, e pelo diretor da escola, Paulo Roberto de Moraes.

“Em razão desse período de quarentena, todas as aulas presenciais com os alunos da rede municipal de ensino seguem suspensas, e em relação às demais atividades realizadas nas escolas, como do projeto ‘Educando Pelo Esporte’, não é diferente. Sem dúvida, a iniciativa da MRS Logística e do Ministério da Cidadania, de praticar a solidariedade em um momento tão delicado, é muito importante e vai fazer grande diferença na vida dessas pessoas”, disse o secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini.

O projeto “Educando Pelo Esporte” teve início na cidade em agosto de 2019, com a proposta de levar iniciação esportiva, valorização da saúde e cidadania aos alunos por meio de aulas de futebol, basquete, voleibol e atletismo no contraturno escolar e também de avaliação do crescimento físico e intelectual das crianças participantes.