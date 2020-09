Famílias do Residencial Santa Cecília reivindicam por moradia em frente à Câmara de Suzano

Pelo menos 80 pessoas, que ocuparam o Residencial Santa Cecília, no Jardim Margareth, estão reivindicando por moradias em frente a Câmara Municipal de Suzano. As famílias caminharam do residencial até o órgão Legislativo, com gritos de ordem: "Não queremos dinheiro, queremos moradia".

O DS publicou em edição do dia 21 de julho desse ano, que 80 famílias ocuparam o residencial. Uma das moradoras que está a frente da manifestação, Luciene Ribeiro, explicou que a manifestação pede por atenção sobre a situação das famílias. Segundo Luciene, com a reintegração de posse, as famílias não terão para onde ir, e pedem atenção do poder público sobre isso.

Atualmente, mesmo com a solicitação, as famílias ainda estão morando no local.