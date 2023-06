Famílias do Residencial Suzano II B protestam hoje

Famílias contempladas do Residencial Suzano II B vão realizar uma manifestação na manhã desta sexta-feira (30), a partir das 8 horas, para reivindicar a entrega dos contratos e o ingresso das pessoas nos apartamentos. Cerca de 30 pessoas já estão confirmadas.

Os contemplados questionam a demora para resolver um problema que se arrasta desde 2020. A manifestação – que deve contar com cartazes, faixas e está sendo organizada por grupos de WhatsApp – visa buscar uma resposta para a demora na entrega dos apartamentos. A ideia é abordar funcionários do Banco do Brasil quando eles estiverem chegando na agência que fica na Rua General Francisco Glicério, 472, no centro de Suzano, e questionar sobre os contratos. Os manifestantes acreditam que os documentos estão na agência.

Jorgete França dos Santos, síndica do Residencial Suzano II B, disse à reportagem que as famílias estavam em vias de receberem os contratos, mas “na última hora” o banco recuou, alegando que a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de um condomínio vizinho – que deveria receber o esgoto do novo empreendimento – não estava pronta.

“Entregaram o Residencial Suzano A e não entregaram o B. Fizeram várias coisas para entregar o A. Tem famílias que estão com o aluguel vencido. A situação está bem difícil. É o mesmo ‘lenga-lenga’, alegam que é por causa da ETE que fica no Bosque das Flores. Só que como estão legalizando lá agora, não querem entregar com a ETE parada. Mas o (Residencial Suzano) A foi entregue com a ETE parada”, reclama a síndica.

Ela cobra uma resposta e diz que os moradores até aceitam ajudar com a ETE. Porém, ao questionarem o Banco do Brasil, os manifestantes não têm retorno. Ela acredita que o real motivo possa ser outro.