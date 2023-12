Famílias enfeitam residências para celebrar chegada do Natal

Residências de Suzano estão sendo enfeitadas para celebrar o Natal.

A iluminação em uma casa no Jardim dos Ipês em Suzano, chama atenção das pessoas que passam pela rua. A residência fica localizada na Rua Zodumila Domingos Bio, 170 no Jardim dos Ipês. O acender das luzes aconteceu no dia 6 de dezembro e ficará decorado até 6 de janeiro, Dia dos Reis Magos.

O responsável por fazer essa decoração com LEDs é o empresário, Valcir da Silva, dono da residência, que é uma das referências do bairro pela sua decoração natalina. Valcir contou que para a montagem de luzes foram utilizados mais de quinze mil LEDs.

A família criou essa tradição de enfeitar a casa há cinco anos. “Faz cinco anos consecutivos que decoro minha casa. O diferencial da minha decoração é o teto panorâmico com iluminação. Ficou bastante chamativo cobrir o telhado inteiro”, disse Valcir.

A cada ano, o dono da casa muda um pouco essas decorações. Como a casa não tem sobrado apenas muro, ele tenta inovar nas iluminações. “No primeiro ano foi bem simples, conforme os anos se passaram fui comprando mais iluminação. Mas todo ano eu mudo pelo menos a frente do muro”, explica o dono da residência.

Valcir explica também que para se ter todos esses LEDs o custo é alto. “O custo para ter essa iluminação é um pouco alto. Então conforme esses cinco anos eu fui mudando aos poucos, hoje já não tem mais espaço para colocar”.

O empresário foi incentivado pelo vizinho Ronaldo de Oliveira. A casa dele está localizada na Rua Zodumila Domingo Bio, 145, no bairro dos Ipês, e está enfeitada. O dono da residência informou que a motivação foi incentivar outros vizinhos, como Valcir.

Para dar destaque, Valcir montou com as luzes de LEDs uma silhueta de árvore de Natal no telhado para chamar a atenção de moradores.

“A motivação foi ver a alegria das pessoas ao passar na rua e ver as iluminações, uma casa diferenciada. De noite sempre para diversos carros ou pessoas para tirar fotos. Não tem como não parar”, explica Valcir.

A intenção da decoração é tornar o bairro uma referência em Suzano. O empresário disse que seria muito bom se todos os seus vizinhos pudessem decorar suas residências, e assim tornar o bairro diferenciado.

“Seria lindo se o bairro todo tivesse condições de chegar no final do ano e fazer a mesma coisa. Ficaria uma coisa bem diferenciada. E sem contar que o pessoal que passa por aqui, adora”, finaliza o empresário.