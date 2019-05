Famílias recebem chaves das 500 moradias do Bosque das Flores

A Prefeitura de Suzano oficializou nesta sexta-feira (24) a entrega das chaves dos 500 apartamentos do conjunto residencial Bosque das Flores, do Jardim Europa, às pessoas beneficiadas. Com isso, o processo de mudança dos pertences dos futuros moradores poderá ser feito a partir da próxima segunda-feira (27) e deverá levar cerca de 30 dias.

As famílias foram atendidas pelo programa federal “Minha Casa, Minha Vida” dentro do projeto de reurbanização do Miguel Badra Jaguari e Miguel Badra Planalto, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um processo iniciado em 2011 e que foi retomado em 2016. Àquelas que permaneceram na região e não foram contempladas com apartamentos – porque não tinham o perfil socioeconômico necessário ou porque não viviam em área de risco, por exemplo – será dada futuramente outra solução habitacional.

O evento desta sexta-feira ocorreu no Ginásio Municipal Professor Roberto David, no Sesc, e foi conduzido pelo diretor de Habitação da Prefeitura de Suzano, Miguel Reis Afonso. O local estava repleto de pessoas ansiosas e o clima era de alívio e felicidade. Todas as 500 famílias beneficiadas eram chamadas, assinavam uma documentação e pegavam as chaves.

Na sequência elas solicitavam a representantes da EDP São Paulo a ligação de energia elétrica de seus apartamentos e recebiam um kit com informações e regras sobre o condomínio. A partir deste momento e até a mudança, os futuros moradores estão autorizados a limpar e fazer ajustes que acharem necessários.

Toda a solenidade foi acompanhada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi; pelos secretários Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), Jefferson Ferreira dos Santos (Segurança Cidadã), Arnaldo Marin Junior (Esportes e Lazer) e Said Raful Neto (Governo); pela presidente da Câmara de Suzano, vereadora Gerice Rego Lione; e pelo também parlamentar Marcos Antônio dos Santos.

Paralelamente às mudanças, com dias e horários agendados e auxílio de empresa contratada, também terá início na próxima segunda-feira o procedimento de demolição das moradias onde as famílias viviam até então, para se evitar novas ocupações irregulares. Todo esse serviço de recepção dos moradores no empreendimento e de acompanhamento das medidas no antigo local será acompanhado por uma equipe de técnicos sociais.

“Mais do que apartamentos, estamos entregando uma nova etapa na vida de todas essas pessoas. É um legado que fica. Viver em condomínio não é fácil. Precisa respeitar regras e ter bom convívio. Isso depende do esforço de todos. Mas agora essas pessoas estarão morando com mais dignidade do que onde estavam”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

O empreendimento fica na estrada Takashi Kobata, no Jardim Europa, e compreende 500 unidades de 42 metros quadrados, divididas em nove blocos. A cada morador caberá arcar com a taxa de condomínio. “É um ciclo que começa a se encerrar. Uma etapa cumprida depois de vários problemas enfrentados, como invasão e necessidade de reintegração de posse. Agora é momento de alegria pela garantia de ter um lar e com as chaves em mãos”, comentou o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira.