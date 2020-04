Famílias reclamam de demora para entrega de apartamentos no Jardim Europa em Suzano

Famílias contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida se queixam da demora para receber as chaves dos apartamentos do Residencial Suzano II, no Jardim Europa.

As queixas surgem, principalmente por conta da pandemia do novo coronavírus. Alguns dos contemplados estão morando de aluguel e, sem condições para seguir pagando - já que alguns estão sem renda - estão sendo ameaçados de despejo.

"A gente não sabe o que falta a prefeitura cobrar nem o que temos que fazer. Eles não falam, e muitas famílias estão perdendo os apartamentos. Falta só ligar o esgoto e pavimentar uma parte da rua", lamenta a promotora de vendas Franciele da Silva Roque, 30.

Marcos Lima, 30, está morando de aluguel e está preocupado com as contas. Ele também aguarda a entrega dos apartamentos. "Eram para ser entregues em 2017. Dizem que devemos ficar em casa, mas não temos".

Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que o Banco do Brasil é o responsável por liberar os recursos e acompanhar as obras, realizadas pela construtora Qualyfast. A administração municipal diz que é responsável apenas pela "demanda" - são 600 unidades habitacionais - e que a responsabilidade pela não entrega é do banco financiador.

Em nota, o Banco do Brasil disse que está cumprindo todas as obrigações legais e contratuais e que a entrega das chaves ocorrerá após a conclusão da construção e legalização por parte da Construtora. O DS consultou o site da Qualyfast e constatou que a obra consta com 98% de conclusão. A reportagem tentou contato por telefone com a construtora, mas não obteve sucesso.