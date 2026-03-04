Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 03/03/2026
Farmácia do CS II realiza cerca de 8 mil atendimentos por mês após horário estendido

Medida está em vigor desde setembro de 2022 e garante mais acesso da população aos medicamentos da rede municipal

04 março 2026 - 15h31Por De Suzano
- (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A farmácia da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II (avenida Paulo Portela, 205 - Centro), segue atendendo a população em horário ampliado, das 7 às 19 horas, de segunda-feira a sábado. 

A medida, implantada em setembro de 2022, resultou em um crescimento mensal de 5,5 mil atendimentos para 7,9 mil, alcançando 43,6% de aumento e superando a projeção da Secretaria Municipal de Saúde, que era de 7,8 mil acolhimentos por mês.

A unidade, que realizava uma média de 250 atendimentos por dia, teve sua capacidade ampliada para 330 após a mudança do horário de funcionamento. O atendimento da farmácia acompanha a proposta de ampliar a oferta de acolhimentos na unidade, garantindo que trabalhadores e pessoas com dificuldade de comparecer em horário comercial tenham mais oportunidades para retirar seus medicamentos e receber orientações da equipe.

Além da dispensação de medicamentos prescritos – mediante apresentação de documento com foto, receita médica válida e cartão do SUS –, o espaço também oferece orientações farmacêuticas, esclarecimento de dúvidas sobre posologia e apoio no uso correto dos remédios, o que contribui diretamente para a segurança dos pacientes e para a eficácia dos tratamentos. A ampliação do horário também auxilia a distribuir melhor a demanda ao longo do dia e da semana, reduzindo filas e o tempo de espera nesta que é uma das principais referências da região central.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, reforçou que a manutenção do horário estendido é parte de uma estratégia permanente de qualificação do atendimento. “A farmácia em horário ampliado é uma ação que trouxe resultado desde que foi implantada. Muitas pessoas dependem desse serviço para manter seus tratamentos em dia, e garantir esse acesso das 7 às 19 horas, inclusive aos sábados, é uma forma de cuidar de quem mais precisa e de tornar a saúde pública mais próxima da rotina da população”, afirmou.

