Farmácia Universitária Solidária retoma atendimentos nesta quinta-feira (26/02)

A Farmácia Universitária Solidária do Centro Universitário Piaget de Suzano retoma as atividades nesta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. O atendimento acontece das 13h às 17h, no campus da instituição, e seguirá sendo realizado todas as quintas-feiras ao longo do semestre.

Inaugurada em abril de 2024, a iniciativa tem como objetivo beneficiar a população por meio da doação gratuita de medicamentos e da oferta de atenção farmacêutica. O projeto também contribui com o meio ambiente ao incentivar o descarte correto de remédios que muitas vezes ficam guardados em casa sem uso.

De acordo com o reitor Marcus Rodrigues, a proposta alia formação acadêmica e responsabilidade social. “Todos ganham com a Farmácia Universitária Solidária. Os alunos aprendem na prática, a comunidade tem acesso à atenção farmacêutica e a medicamentos gratuitos, e o meio ambiente não sofre com o descarte inadequado de remédios”, destaca.

Doações e retirada gratuita

A população também pode doar medicamentos abertos ou fechados, como cartelas, frascos, sachês e pomadas. As doações podem ser feitas diretamente no campus ou em um dos postos de coleta disponibilizados nas Unidades Básicas de Saúde do município, em parceria com a Prefeitura de Suzano.

A retirada gratuita acontece mediante apresentação de documento original com foto e receituário médico atualizado. No local, estudantes do curso de Farmácia, supervisionados por professores, realizam orientação sobre o uso correto dos medicamentos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, cálculo do índice de massa corporal e orientação sobre possíveis interações medicamentosas. Caso o medicamento esteja disponível em estoque, ele é entregue gratuitamente ao paciente.

O projeto conta ainda com apoio da TV Diário e da empresa Emibra.