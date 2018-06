Farmácias garantem estoque de remédios durante paralisação

As principais redes de farmácia, em Suzano, garantem o estoque nas unidades da cidade. De acordo com funcionários, as drogarias possuem estoque e transporte próprios para realizar as entregas de produtos e medicamentos. Por hora, a paralisação dos caminhoneiros não afetou os estabelecimentos suzanenses de maneira tangível.

O supervisor da Bifarma, Fernando Faria, afirmou que a rede tem o estoque próprio na cidade de Caieiras, em São Paulo, e que a situação ainda não preocupa a unidade de Suzano, já que o fornecimento tem ocorrido. De maneira semelhante, a gerente de uma loja, pertencente à outra grande rede de farmácia varejista do país, disse que há três dias não recebe mercadoria da frota própria. Contudo, o estoque interno da unidade garante suprir a demanda da clientela.

Na drogaria Campeã, o atendente Yuri Sabino Sousa apresentou um panorama bastante animador. "Tem chegado carregamento todo dia, são mercadorias de Cotia, Osasco e Mogi das Cruzes. Por aqui, não afetou". Questionado sobre quais seriam os principais medicamentos em falta, caso a situação piore, o funcionário apontou os remédios de uso contínuo, como os recomendados para hipertensão, diabetes, tratamentos da tireóide, anticoncepcionais e alguns antibióticos de uso comum.

De acordo com a gerente da Megafórmula, Geyse Luana da Silva, alguns produtos importados tem faltado. O estabelecimento trabalha com medicamentos manipulados, sob receita. Logo, os itens que ainda não chegaram são para a fabricação de remédios, e não para comercialização direta. "O estoque está suprindo, são apenas dois produtos em falta. Por hora, dá para a gente segurar, está tranquilo", assegurou.