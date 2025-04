Fase final do vôlei da 3ª Olimpíada e Paralimpíada "Pequenos Esportistas" será nesta terça-feira (8)

A 3ª Olimpíada e Paralimpíada "Pequenos Esportistas na Rede Municipal de Ensino", promovida pela Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, realizará, nesta terça-feira (08/04) às 9h, a fase final da modalidade Câmbio (vôlei adaptado) no Clube de Campo de Mogi das Cruzes, no Parque Monte Líbano. Cinco escolas se classificaram após três dias de disputas no Cempre Prof. Sérgio Moretti, em Jundiapeba e no Kosmos Clube, na Volta Fria.



As disputas começaram na última quarta-feira (02/04). O primeiro dia contou com a participação de 10 escolas municipais. Destas, seis unidades escolares avançaram para a fase seguinte. A equipe da EM Dr. Luiz Beraldo de Miranda, no Parque Olímpico, foi a primeira a se classificar. “Foi muito legal! Estamos muito felizes por termos ganhado os dois jogos”, comemorou o aluno Arthur Santos de Oliveira, de 10 anos.

Josué Stefani Silva, professor de Educação Física da escola, comentou sobre a experiência de trabalhar a nova modalidade com os estudantes. “No início foi desafiador, pois era algo novo. No entanto, ao perceberem que era mais simples do que parecia durante a explicação, os alunos começaram a gostar e apresentaram um desempenho muito positivo”, destacou.

Nesta etapa também se classificaram os Cempres Prof. Sérgio Moretti (Jundiapeba) e Drª Ruth Cardoso (Jardim Layr), além das escolas municipais Prof. Adolfo Martini (Vila Industrial), Profª Doracy Baptista de Campos Pereira (Vila Brasileira), Prof. Benedito Laporte Vieira da Motta (Jundiapeba) e o time formado pela EM Fujitaro Nagao (Bairro do Nagao) e EM Rural Bairro São João (Biritiba Ussu).

Mais 12 escolas municipais participaram das disputas na quinta-feira (03/04), no Kosmos Clube. Neste dia, passaram para a próxima fase o Cempre Prof. José Limongi Sobrinho (Botujuru), a EM Prof.ª Guiomar Pinheiro Franco (Jardim São Pedro), a EM Profª Sônia Brasil de Siqueira Andreucci (Jardim Margarida), a EM Dr. Isidoro Boucault (Vila da Prata), a EM Des. Armindo Freire Marmora (Vila Nova Aparecida) e a EM Rural Benedito Pereira de Paula (Beija Flor).

Para Graziele Fonseca da Silva, mãe da aluna Victória Fonseca, de 10 anos, da EM Dr. Isidoro Boucault, atividades como essa colaboram para o desenvolvimento da filha. "Estou bem feliz, porque é a primeira vez que ela participa. Estamos bem emocionados”, disse.

A classificação para a final da próxima terça-feira (08/04) aconteceu nesta sexta-feira (04/04) no Kosmos Clube. Disputarão a próxima etapa o Cempre Drª Ruth Cardoso, a EM Prof.ª Guiomar Pinheiro Franco, a EM Prof. Adolfo Martini, a EM Dr. Isidoro Boucault e a EM Des. Armindo Freire Marmora. O jogo entre a EM Profª Sônia Brasil de Siqueira Andreucci (Jardim Margarida) e a EM Dr. Benedito Laporte Vieira da Motta (Jundiapeba) não aconteceu devido a um imprevisto, mas as escolas seguem na disputa e uma será classificada para as finais.

A 3ª Olimpíadas e Paralimpíadas, organizadas pelo Departamento Pedagógico (Deped) da Secretaria de Educação, tem o número recorde de participantes em relação às outras edições e conta com apoio dos departamentos da Pasta e da Secretaria de Esporte e Lazer.