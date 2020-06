‘Fazemos uma oposição responsável’, diz presidente do PT

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) de Suzano, Valterson Mengalli, disse que o partido faz uma oposição responsável, em Suzano. Entre as ações de fiscalização, o presidente explica que o partido acionou recentemente o Ministério Público de Suzano sobre a flexibilização da quarentena no município, juntamente com o PSOL.

Além disso, o partido também entrou com um pedido, via lei de acesso à informação, para o detalhamento de gastos durante a pandemia.

O presidente ressalta a importância da fiscalização feita pelos partidos de oposição. Para ele, essa fiscalização “não é politicagem, mas sim uma forma de exercer o direito e o papel de todo cidadão”. Nesta semana, o presidente do PT concedeu entrevista ao DS.

Para o presidente, a discussão da flexibilização da quarentena na região ainda é prematura. Ele explica que a classificação laranja, referente a fase dois do Plano São Paulo, pode fazer com que aumente o risco de contágio da doença no Alto Tietê.

“As nossas cidades aqui da região, são cidades dormitório. Boa parte dos trabalhadores vai para São Paulo e precisa pegar a van lotada, o metro lotado, então você tem um alto índice de contágio. Ao mesmo tempo vemos poucas atitudes efetivas”, diz.

Ações do Governo Federal

Sobre as ações do Governo Federal em relação a pandemia, Mengali diz que o Brasil tem enfrentado três crises simultaneamente: crise política, crise sanitária e crise econômica. Para ele, a falta de medidas e de liderança por parte do presidente Jair Bolsonaro é a principal razão pela qual o país está com mais de 38 mil mortos pela doença.

“Se o Bolsonaro tivesse uma posição de ‘vamos construir algo para poder sair dessa crise juntos’, com certeza o PT estaria lá para ajudar, assim como foi feito com o auxílio emergencial”, relata.

De acordo com Mengalli, a quantia de R$ 600 só foi aprovada com a ajuda de partidos de oposição, que iam na contramão dos R$ 200 que o governo estava disposto a disponibilizar para a população.

Sobre as eleições, ele disse que o ex-vereador Vanderli Dourado, o Derli do PT, é o pré-candidato ao partido na cidade.