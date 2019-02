Fechamento da Ford no ABC deve prejudicar metalúrgicas da região

A Ford anunciou na última terça-feira (19) o fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo, localizada na região do ABC Paulista. A notícia rapidamente gerou um impacto negativo, tanto para os funcionários do setor produtivo da empresa (o setor administrativo continuará funcionando), quanto para as empresas de autopeças que produzem para as montadoras.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano, Pedro Benites, o fechamento da fábrica deve afetar diretamente as cinco empresas de autopeças de Suzano e as demais empresas desse setor na região. "O fechamento da Ford vai prejudicar toda uma cadeia produtiva que prestava serviços para as montadoras. As empresas que fabricam vidros, bancos, pneus, motores etc, serão prejudicadas. E as empresas que trabalhavam exclusivamente para a Ford, com certeza irão fechar", conta.

Benites explica que, com o fechamento, haverá uma redução na produção de peças e que as perdas só poderão ser contabilizadas após o encerramento das atividades da fábrica. "Temos autopeças na cidade que produzem peças para caminhões e carros. O nosso setor com certeza será afetado, mas ainda não sabemos como as empresas daqui vão reagir quando a empresa fechar de vez, temos que esperar", diz.

Conforme publicado no portal G1 (São Paulo), o sindicato dos metalúrgicos do Grande ABC estima um impacto negativo em 30 mil vagas de empregos indiretos, ou seja, das fábricas de autopeças. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes divulgou uma nota de repúdio ao fechamento da unidade e firmou apoio ao Sindicato do ABC.

"Repudiamos esta decisão, irresponsável e perversa, que só visa o lucro e despreza compromissos econômicos e sociais assumidos com a classe trabalhadora, a sociedade, o município e a região", informa o presidente da associação, Miguel Torres.

"Por enquanto não temos nenhum plano. O que vamos fazer é apoiar os funcionários da Ford, que perderão o emprego. Estamos juntando forças com os outros sindicatos do Estado para que haja um final feliz nessa história. Eu sigo indignado com essa notícia, já que essa empresa foi pioneira e gerou muitos empregos", lamenta Benites.