Fechamento do maior poço da obra da Sabesp na SP-66 será no dia 19

O prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou nesta quarta-feira (4) que em 19 de dezembro (quinta-feira) ocorrerá o fechamento do maior dos três poços ainda abertos na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para as obras de ampliação do sistema de coleta de esgoto. Para isso, haverá algumas interdições no trânsito da via nesta quinta e sexta-feira (05 e 06/12) e no próximo dia 10 (terça-feira), das 21 às 5 horas.

Nesta quarta-feira (4), em reunião no gabinete com o gerente de Departamento do Alto Tietê, Eduardo Camargo Afonso, e o gerente Comercial, Zemicindo Miguel Mendes, ambos do escritório regional da Sabesp, foi definido o cronograma de serviço deste mês. E de acordo com as tratativas, o poço principal será fechado em 19 de dezembro e os outros dois menores até o primeiro bimestre de 2020.

Para a conclusão das obras, algumas interdições serão realizadas no trânsito das 21 às 5 horas – com possibilidade de liberar antes. Nesta quinta-feira, a pista sentido Suzano será totalmente fechada. Já nos dias 6 e 10, a interdição será nas faixas sentido Poá. Haverá a presença de agentes de trânsito no local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, os condutores vindos do centro de Suzano com destino a Itaquaquecetuba e São Paulo terão que subir o viaduto Ryu Mizuno e, logo após a descida, acessar as ruas Soldado Edvaldo Tavares de Assunção, Maria de Lourdes Vieira e Isaura Tavares Paiva e a avenida Major Pinheiro Fróes, para depois seguir pela avenida Vereador João Batista Fitipaldi. Quem vai para Poá, deve passar por baixo do viaduto Ryu Mizuno e seguir beirando a linha do trem pela avenida Brasil. Já quem estiver na SP-66 sentido Suzano terá que acessar a rotatória de Poá.

Ainda de acordo com o cronograma, nos dias 11, 12 e 13 (quarta a sexta-feira) haverá o reaterro (preenchimento do poço com o material escavado). Também em 13 de dezembro está prevista a reposição de guias e sarjetas. Já no dia 14 (sábado) será feita a base para asfalto e no dia 16 (segunda-feira) a aplicação de massa asfáltica.

Celeridade

Em 2019, o prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu várias vezes com representantes da Sabesp para pedir celeridade quanto à obra da empresa, que tinha cinco poços abertos no total, em um trecho da avenida Major Pinheiro Fróes. Como resultado, dois deles já foram tapados ao longo do ano.

Com dez metros de diâmetro, o terceiro e maior poço que será fechado compreende duas faixas, uma em cada pista, o que acarreta em um grande impacto no tráfego de veículos, causando transtornos aos motoristas, aos pedestres e a quem mora e trabalha ali.

Esgoto

Com o término das obras da Sabesp, os índices de saneamento das cidades de Poá, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Suzano serão elevados. Os serviços se referem ao interceptor conhecido como ITi16, que permitirá o transporte dos detritos para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Suzano. A tubulação tem 4,8 quilômetros de extensão. Deste total, 700 metros são executados na avenida Major Pinheiro de Fróes.



As intervenções vão contemplar 361 mil pessoas desses quatro municípios da região. "O fechamento do poço levará a uma maior mobilidade na SP-66, condição aguardada por muitos anos pela população. Além disso, a conclusão da obra tornará Suzano uma das 15 cidades com melhor saneamento básico do País, em um ranking que tem 5.570 municípios", destacou Ashiuchi.