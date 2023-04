Federação PSDB/Cidadania promove debate com Armínio Fraga nesta segunda-feira na Alesp

A Federação PSDB/Cidadania SP promove nesta 2ª feira (24/4) uma palestra com Armínio Fraga. Ex-presidente do Banco Central e um dos economistas mais influentes do Brasil, Fraga vai falar para correligionários sobre os rumos da Economia no País. A exposição acontece a partir das 18 horas, no Plenário “José Bonifácio” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) – avenida Pedro Álvares Cabral, 201, 1º andar - Moema, capital.

Segundo o presidente da Executiva Estadual do PSDB SP, Marco Vinholi, a ideia é debater os temas econômicos que são pauta obrigatória neste primeiro ano do novo governo federal e cruciais para o desenvolvimento do País. Durante o encontro de logo mais, Fraga vai tratar, entre outros assuntos, sobre arcabouço fiscal e reforma tributária, além de compartilhar sua visão sobre a condução da Economia nacional por parte da União:

“Desde que o novo governo assumiu, muito se especula quanto à Economia. Afinal, os caminhos que estão sendo tomados estão corretos? Será que as providências adotadas até então vão favorecer a retomada econômica tão debatida na campanha presidencial de 2022? Para abordar temas tão específicos, nada melhor que alguém que conheça a área a fundo, como o Armínio Fraga, que, além de referência em Economia dentro e fora do País, já ocupou cargos importantes na máquina pública e, desta forma, tem conhecimento macro da Política”, justifica Vinholi.

O presidente da Executiva Estadual do Cidadania SP, o deputado federal Arnaldo Jardim, avalia que o debate com o ex-presidente do Banco Central é fundamental, sobretudo quanto às reformas estruturantes pelas quais deve passar o Brasil e o equilíbrio fiscal:

“O pior e mais perverso imposto no País é a inflação. E o combate à inflação começa, antes de mais nada, no equilíbrio e no ajuste das contas de governo. E vemos com surpresa que o arcabouço fiscal e outras iniciativas adotadas pelo governo federal até o momento não diminuem despesas e não estimulam o debate sobre a reforma administrativa. Estão serão algumas dúvidas que vamos poder sanar com o Armínio Fraga, hoje, na Alesp”.

O deputado estadual Vinícius Camarinha, líder da Federação PSDB / Cidadania na Alesp, também será o anfitrião do evento, previsto para acontecer entre 18h e 20h.

Serviço

Palestra com o economista Armínio Fraga

Realização: Federação PSDB / Cidadania SP

Data: 24/4 - 2ª feira

Horário: Das 18h às 20h

Local: Plenário “José Bonifácio” | Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)

Endereço: avenida Pedro Álvares Cabral, 201, 1º andar - Moema, São Paulo-SP.