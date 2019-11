Feira de Empreendedorismo movimenta alunos da Vila São Pedro

Por meio de uma parceria entre as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), alunos da Escola Municipal Professora Sônia Regina Alonso Ostermayer, do bairro Vila São Pedro, em Palmeiras, promoveram uma atividade diferenciada nesta sexta-feira (8): uma Feira de Empreendedorismo.

A atividade contou com a participação de 120 crianças de três turmas dos 2º, 4º e 5º anos, com o apoio de dez professores que atuam no período da manhã. Em atividades voltadas para a comunidade escolar, foram oferecidos serviços e produtos a preços acessíveis, como aluguel de brinquedos e jogos de tabuleiro, pizza, refrigerante, plantas ornamentais e mudas de temperos.

A feira é resultado do projeto "Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP)", desenvolvido pela Prefeitura de Suzano e pelo Sebrae. Com início no primeiro trimestre deste ano, os professores participantes receberam aulas de qualificação para levar assuntos relacionados ao empreendedorismo. Durante o período, os estudantes aprenderam conceitos que foram aplicados na feira.

Segundo Rosemary Gondim, diretora da escola, todas as atividades foram supervisionadas pelos educadores para garantir a segurança dos alunos e o foco na experiência com a iniciativa. "O gerenciamento de cada local ficou a cargo das crianças, que cuidaram da cobrança, com o acompanhamento dos professores. Todo o lucro obtido será das turmas que participaram", explicou.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, reforçou a importância do trabalho paradidático. "Os alunos atuaram em um ambiente de cooperação, com o apoio de seus responsáveis, dedicação e criatividade. Esta é uma prova de que a nossa rede leva o ensino para outros patamares, sempre buscando novidades", disse.

Esta é a segunda unidade que promove a Feira de Empreendedorismo neste ano. A primeira foi a Escola Municipal Ana Rita Gomes, no Jardim Margareth, em 18 de outubro, e a próxima será a Escola Municipal Ângela Martins de Oliveira, no Jardim Dora, neste sábado (09/11). O evento do JEPP também ocorrerá em outras cinco Escolas Municipais: Professor Damásio Ferreira dos Santos (Vila Sol Nascente), Sérgio Simão (Jardim Europa), Professor Manoel Vicente Ferreira Filho (Vila Helena), Odário Ferreira da Silva (Vila Rica) e Vereador Waldemar Calil (Sesc). Cada uma terá a feira em data separada, às sextas-feiras e sábados, até 29 de novembro.