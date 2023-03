Feira do Casarão da Memória começa sábado com artes e comidas típicas

A Secretaria de Cultura de Suzano oferece à população, a partir deste mês de março, mais uma opção de entretenimento para os finais de semana: a Feira do Casarão da Memória. A atração, que será promovida sempre aos sábados a partir deste dia 4, entre 10 e 17 horas, promete brindar os frequentadores do espaço com uma visão lúdica dos elementos que formam a cultura da cidade.

Para acompanhar esse mergulho na história de Suzano, serão oferecidas comidas típicas do Alto Tietê e visitas guiadas ao interior do Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, que está localizado na rua Campos Salles, 547, no centro.

No local haverá peças de artesanatos, plantas, flores, antiguidades e comidinhas, que serão expostas à população e terão a assinatura dos artesãos integrantes da Associação de Artesanato Afetivo Casarão, com a curadoria da diretora do Casarão da Memória, Rita Paiva. A estrutura será montada nos jardins da unidade.

A gastronomia também promete agradar o público que for conferir a feira. Entre as opções no cardápio, estarão o Cafézinho Glicério, coado na mesa com chantilly e rapadura; o bolo de cerejeira de chocolate e creme; o sanduíche natural do Tietê; e a torta salgada Baruel, de frango com milho caipira.

A diretora Rita Paiva garante que a atração será muito atraente, pois proporcionará possibilidades diversas para os frequentadores se divertirem no espaço. “Será uma delícia para os olhos e para o paladar. Vai agradar quem gosta de produtos artesanais e também comestíveis. As peças são feitas por suzanenses muito talentosos e que têm muito bom gosto. Prepararemos um lugar aconchegante e mágico, com trabalhos e guloseimas para lá de originais”, reforçou Rita.

Na visita guiada ao espaço, os visitantes serão convidados a uma viagem pela história da cidade, conhecendo o passo a passo da formação da sociedade suzanense. Nas salas da unidade, será possível apreciar os registros da chegada dos imigrantes, os detalhes da emancipação do município, ocorrida em 1949, e o mobiliário do gabinete do primeiro prefeito, Abdo Rachid, além da pesquisa sobre o desenvolvimento da imprensa regional.

O secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, afirmou que o público que for ao Casarão para apreciar a feira não irá se arrepender. “Estamos preparando isso com todo o carinho e posso garantir que o pessoal que visitar o Casarão sairá satisfeito com essa experiência toda”, finalizou o secretário.