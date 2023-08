Com mais de 4 mil alunos, 25 instituições envolvidas e cerca de 70 bolsas de estudo sorteadas, terminou hoje o “Decola Mogi”, Feira Profissionalizante com realização da Vereadora Malu Fernandes do Solidariedade.

A feira estudantil teve como propósito dialogar com entidades educacionais e estudantes a fim oferecer oportunidades de estudo e emprego.

Para a jovem vereadora mogiana, a iniciativa em sua 2ª edição, é ação necessária apoiar jovens carentes da cidade e promover apoio à educação.