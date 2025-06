Feira especial de artesanato celebra o Dia dos Namorados a partir desta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego inicia nesta quinta-feira (05/06) a Feira de Artesanato - Especial Dia dos Namorados, uma iniciativa da pasta em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria Municipal de Cultura. A ação acontecerá até sábado da próxima semana (14/06) nas dependências do Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 - Conjunto Residencial Iraí).

A feira, que conta ainda com o apoio da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (Aceas Nikkey) e do próprio Suzano Shopping, que cedeu um dos corredores principais para a montagem dos estandes, reunirá 16 artesãos da cidade que terão a oportunidade de expor e vender seus produtos feitos à mão diretamente ao público.

O objetivo da iniciativa é duplo: além de impulsionar a renda dos empreendedores locais, a proposta também visa oferecer à população opções criativas, sustentáveis e afetivas para presentear no Dia dos Namorados, que é celebrado em 12 de junho.

O evento funcionará de segunda-feira a sábado, das 10 às 21 horas, e no domingo, do meio-dia às 20 horas. A iniciativa terá uma variedade de produtos que incluem desde costura criativa, como bolsas, mochilas, jogos americanos e bonecas de pano, até artigos em crochê e amigurumi, como bichinhos de pelúcia e arranjos florais artesanais.

Segundo a coordenadora de Artesanato, Vanessa Cury, eventos como a feira especial do Dia dos Namorados são fundamentais para valorizar o trabalho manual e dar visibilidade aos artesãos da cidade. “Cada peça carrega uma história, um cuidado e um talento únicos. Nosso objetivo é oferecer esse espaço de comercialização, mas também de reconhecimento do artesanato como parte essencial da nossa cultura e economia”, afirmou.

Outros destaques são brinquedos e jogos educativos, peças de decoração como velas e aromatizadores, acessórios e biojoias sustentáveis, além de itens feitos em madeira e MDF, incluindo caixas decorativas, vasos e porta-joias. Também estarão presentes peças feitas com a técnica do macramê como mandalas, suportes para plantas e chaveiros diversos.

“Estamos felizes em viabilizar essa feira, que é mais uma forma de estimular a economia criativa de Suzano. É gratificante ver como o artesanato se fortalece como fonte de renda e geração de emprego. Estamos comprometidos com o fortalecimento dos microempreendedores da cidade e essa ação é um reflexo disso”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz.

O evento também busca incentivar o consumo consciente e o apoio aos pequenos produtores locais. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, ressaltou que datas comemorativas como o Dia dos Namorados são oportunidades importantes para aquecer a economia local e criar vínculos entre os artesãos e a comunidade. “É um momento de troca, não apenas comercial, mas de histórias e saberes que estão presentes em cada peça produzida”, disse Déborah.