Feira gastronômica Japonesa em Suzano destinará parte dos lucros para o Fundo Social da cidade

Parte dos lucros obtidos na feira gastronômica em comemoração aos 117 anos da Imigração Japonesa serão destinados à compra de fraldas geriátricas para o Fundo Social da Solidariedade de Suzano, segundo o presidente do Legislativo, Artur Takayama.

A feira gastronômica e de artesanato e as apresentações culturais são as novidades que marcam as comemorações do aniversário da Imigração Japonesa na cidade de Suzano. Atividades começaram às 11h desta sexta-feira (27), em frente ao Plenário do Palácio Deputado José de Souza Candido, sede da Casa de Leis.

Além das diversas atrações que celebram e valorizam a cultura nipo-brasileira, a tradicional sessão solene da Câmara de Suzano acontece às 18h30, no Plenário. “O coração já está meio disparado, a emoção toma conta, principalmente com público já presente. A noite temos a presença confirmada do cônsul-geral do Japão, além de outras autoridades. É uma grande felicidade”, destacou o presidente.

Takayama ainda destaca que a previsão é que o evento se repita nos próximos anos. “O pessoal já está cobrando esse presidente. A ideia foi lançada e, com certeza, vamos pensar em fazer novamente”, finalizou.

Também presente, o prefeito Pedro Ishi destacou a importância da celebração. “A colônia japonesa tem um papel fundamental na nossa cidade, a colonização, a história de cada família que ajudou a construir o nosso município. Eu fico muito feliz em ser descendente, e hoje, com muito orgulho, temos um evento deste”.

Também estivem presentes a primeira-dama Déborah Raffoul; o vice-prefeito Said Raful; a ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; além de secretários e vereadores.

Atrações

O evento conta com diversas atrações, como feira de artesanato, apresentação da banda musical da Guarda Mirim de Suzano, às 12h20; do Coral japonês, às 16h; o Coral Nova Geração, às 16h30; Taiko Kouran Daiko, do Bunkyo Suzano, às 20h; Show do cantor Rick Nakase, às 20h30; e as cantoras Midori & Mayumi com Yujo Taiko & Qdori, às 21h.

Além disso, na feira gastronômica, os pratos típicos Yakisoba, lámen, guioza, toppokki, temaki, gyudon, oniguiri, torikatsu kare, pastel, tempurá, espetinho e bifum, destacam a culinária oriental.

Serviço

A Câmara Municipal de Suzano está localizada na rua dos Três Poderes, 65 - Jardim Paulista.

Sessão solene: 18h30.

Feira gastronômica e apresentações culturais: até às 22 horas.