Feira noturna da Vila Urupês recebe cerca de mil pessoas

A feira noturna da Vila Urupês recebeu cerca de mil visitantes durante o primeiro dia de retomada, na última sexta-feira (23/06), na rua Ruth. A via está situada entre as ruas Ipês e Gato Cinzento e ocorrerá de forma semanal, das 16 às 21 horas, com mais de 40 barracas expostas aos consumidores.

Entre os diversos produtos disponibilizados pelos comerciantes, os munícipes que recorreram à feira para um momento de compras e lazer puderam desfrutar de uma ampla variedade de opções alimentícias, incluindo frutas, verduras, legumes, comidas fritas e frutos do mar, além de roupas como blusas e camisetas, e aparatos eletrônicos.

A feira noturna volta a compor o cronograma semanal do comércio ao ar livre em Suzano e será sempre realizada às sextas-feiras, nos mesmos horários da edição inaugural. A iniciativa visa atender à demanda de horário alternativo da vizinhança, que possui dezenas de condomínios residenciais, garantindo um momento de lazer às famílias durante as compras semanais.

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, ressaltou que a novidade privilegia todos os públicos. “Estamos falando de uma oportunidade para os comerciantes deste nicho ter um maior faturamento, ao passo que os consumidores podem contribuir e ter a chance, por exemplo, de comer aquele pastel de feira com a família, ou adquirir itens para seus lares. Tenho certeza que por estar posicionada em uma rua estratégica, perto de equipamentos importantes para a comunidade, as feiras serão extremamente importantes para a área”.

O público pode conferir o cronograma completo de feiras livres em Suzano por meio do site oficial suzano.sp.gov.br/web/governo/feiras-livres/.