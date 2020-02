Feira noturna do Mercado do Produtor estará em ritmo de Carnaval nesta sexta

Nesta sexta-feira (21/02), a feira noturna do Mercado do Produtor Minor Harada, no Mogilar, terá uma programação animada. Um quarteto, acompanhado de um saxofone, agitará o público com as tradicionais marchinhas, trazendo para o espaço a alegria do Carnaval. As apresentações musicais na feira são resultado de uma parceria entre a Secretaria de Agricultura e os feirantes e começam às 19 horas.

A feira noturna se transformou em um ponto de encontro para a família e amigos. Na sexta-feira, dia 28, a dupla Ana Claudia e Mantovani encerrará a programação musical da feira do Mercado do Produtor deste mês. Ás sextas-feiras, das 17 às 22 horas, os visitantes encontram no espaço barracas de produtos hortifrutigranjeiros e várias opções gastronômicas, do tradicional pastel à galinhada e outras delícias da culinária.

Na última segunda-feira (17/02), os feirantes da área de alimentação começaram a capacitação Receita de Sucesso – Feirante, que será ministrada até o dia 6 de abril pelo Sebrae-SP na sede da Secretaria de Agricultura no Mercado do Produtor. Serão ao todo sete encontros, em que os profissionais conhecerão mais sobre como inovar, as tendências de mercado, ferramentas de gestão, engenharia de cardápio para alimentação fora do lar, elaboração de fichas técnicas para controle de bares e restaurantes e controle de estoque.

O Mercado do Produtor Minor Harada fica na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 550, no Mogilar. A cidade conta ainda com a feira noturna do Centro, realizada às quintas-feiras, das 16 às 21 horas, na Rua Braz Cubas, 470.