Feirão de carros começa nesta quinta-feira no Parque Max Feffer

Começa nesta quinta-feira, 24, o “Liquida Suzano Autos”, um feirão que vai reunir concessionárias no Parque Municipal Max Feffer, que possibilita a população comprar veículos com segurança e comodidade. Evento segue até domingo, dia 27.

O feirão é uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) e da diretora da empresa MP Feiras e Eventos. Em conversa no programa DS Entrevista da última segunda-feira, o gerente comercial da ACE. Alvani Corrêa, explicou que o feirão é uma ideia antiga e exigida pelos comerciantes do segmento veículos da cidade. “Essa é uma reivindicação antiga dos donos de concessionárias. Para ajudar a Associação, fomos atrás da Maria Paula, que é uma pessoa muito conhecida no ramo”, disse Alvani.

Atualmente, a cidade conta com 110 lojas que trabalham com venda de veículos. Alvani explica que infelizmente não é possível a presença de todos no local.

“Selecionamos 14 lojas que são parceiras e que sabemos que não vai prejudicar a população. O importante é lembrar também que todas as lojas escolhidas são de Suzano”, concluiu. A diretora da MP Eventos, Maria Paula, explica que o objetivo é fomentar o comércio na cidade.

“Não queremos fazer milhões, queremos trazer comodidade para quem quer comprar um veículo e quem quer vender”, disse. Ela acrescentou dizendo que os compradores terão o poder de compra nas mãos.

“No dia, os gerentes das lojas vão estar presentes, e como serão 14 lojas uma ao lado da outra, os compradores podem negociar facilmente com os gerentes”, concluiu Maria.

A população vai poder contar com a presença de bancos e agências de seguro para a resolução de todo o lado burocrático da compra.

“Teremos toda a estrutura no dia. Agências de banco, agências de seguro. Tudo para que a pessoa compre o melhor carro, com o melhor preço”, afirmou Maria Paula.

O feirão vai contar com o apoio da Prefeitura de Suzano. O secretário de Desenvolvimento Econômico, André Loducca, tem expectativa positiva sobre o feirão.

“O ‘Liquida Suzano Autos’ terá um bom impacto, pois vai beneficiar o setor inteiro, como vendedores, despachantes”, disse