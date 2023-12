Feiras livres de Suzano mantêm horário normal em dezembro; são 20 espalhadas pelos bairros

As feiras livres de Suzano terão seus horários mantidos normalmente durante o mês de dezembro, não havendo uma prorrogação do funcionamento para as festas de fim de ano.

Atualmente são 20 feiras livres em Suzano, divididas em 18 bairros do município.

São quatro feiras noturnas e 16 diurnas. As feiras acontecem de terça-feira a domingo.

TERÇAS-FEIRAS

Nas terças-feiras acontecem as feiras no Jardim Colorado e Jardim Natal, ambas das 6 às 14 horas. Nas quartas, apenas a Vila Amorim tem uma feira durante o dia, no mesmo horário das outras.

Na quinta-feira é realizada feira no Jardim Imperador e no Jardim Revista. Na sexta-feira são realizadas no Parque Maria Helena e no Jardim Casa Branca. Todas acontecem das 6 às 14 horas.

No sábado são quatro feiras: no Centro, no Miguel Badra Alto, no Jardim São José e na Vila Helena.

As três primeiras acontecem das 6 às 14 horas, enquanto a última é realizada das 10 às 16 horas.

NO DOMINGO

No domingo são cinco feiras livres, todas das 6 às 14 horas. Os locais são: Vila Figueira, Jardim Monte Cristo, Palmeiras, Jardim Dona Benta e Jardim Novo Colorado.

As feiras noturnas acontecem de quarta a sexta-feira.

Na quarta é realizada no Centro, das 16 horas às 21h30. Na quinta-feira é realizada no Parque das Flores, das 16 às 21 horas.

Nas sextas-feiras acontecem na Vila Urupês e Jardim Cruzeiro do Sul, ambas das 16 às 21 horas.