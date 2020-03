Feiras noturnas, gastronômica e de artesanato serão suspensas em Suzano

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano determinou nesta quarta-feira (18) que haverá mudanças em relação à realização de feiras especiais na cidade a partir da próxima semana. A medida tem como base o decreto municipal 9.432/2020, publicado no início desta semana, e as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o controle da disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Devido à pandemia mundial, a pasta decidiu pela suspensão de todas as feiras noturnas e também das feiras gastronômica e de artesanato realizadas no Parque Municipal Max Feffer aos fins de semana. A medida ainda envolve a comercialização de qualquer produto pelos vendedores autônomos com autorização provisória no parque, incluindo a lanchonete que opera lá dentro, e passa a valer a partir da próxima segunda-feira (23) até o dia 26 de abril (domingo).

Segundo a secretaria, a interrupção das atividades das feiras noturnas acontece com base nos relatos do Ministério da Saúde e das recomendações de outros órgãos públicos e tem o apoio dos demais setores da administração municipal. Principalmente porque elas têm um foco mais direcionado à alimentação e à interação social.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem acompanhando as feiras diurnas que acontecem nos bairros e na região central da cidade, e constatou que já houve uma queda de 40% no movimento. Com o objetivo de ajudar na supervisão dos protocolos de higiene recomendados pelas autoridades, a Diretoria de Vigilância Sanitária, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, também estará presente nos locais.

Segundo o secretário André Loducca, o trabalho de conscientização com os feirantes já começou. “Alguns deles, por iniciativa própria, já interromperam as atividades. Estamos trabalhando com a categoria para o uso de proteção individual, como toucas, luvas e aventais, e para orientar sobre a etiqueta respiratória e sanitária, como cobrir os alimentos, cuidados ao manusear dinheiro, higiene das mãos, entre outras boas práticas”, apontou.