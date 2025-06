Felino silvestre é resgatado por equipe do Centro de Controle de Zoonoses, em Jundiapeba

Uma equipe de agentes do Centro de Controle de Zoonoses, da Prefeitura de Mogi das Cruzes, realizou neste domingo (22) o resgate de um gato-do-mato-pequeno (Leopardus gattulus), no distrito de Jundiapeba.

Moradores locais encontraram o felino silvestre desacordado, em um terreno, e prontamente acionaram as autoridades.

Segundo o veterinário Jefferson Leite, diretor da Vigilância Sanitária em Saúde, o animal, em estado grave, recebeu atendimento emergencial e permanece em observação no Centro de Controle de Zoonoses, na cidade.

"A previsão é que, após estabilização, ele seja transferido para um Centro de Recuperação de Animais Silvestres, na capital paulista", explica Leite.

O gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus) é um felino selvagem de pequeno porte, também conhecido como gato-do-mato-do-sul, encontrado principalmente na Mata Atlântica. Ele é considerado o menor felino do Brasil, pesando entre 1 kg e 3 kg. A espécie é classificada como vulnerável pela IUCN, devido à perda de habitat e outros fatores.

O felino possui uma pelagem característica com rosetas escuras, semelhante à da onça-pintada e jaguatirica, mas pode também ser completamente preto (melânico). É um animal noturno e arborícola, ou seja, vive em árvores, alimenta-se, principalmente, de pequenos mamíferos, aves e outros animais e prefere áreas de floresta densa, como a Mata Atlântica.

As pessoas que encontrarem algum animal silvestre que precise ser resgatado devem entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses, pelos telefones 4798-6799, 4798-6785 ou 153 (após as 17 horas e aos finais de semana).