Feriado de Corpus Christi no Alto Tietê terá missas, tapetes e procissões

A missa solene de Corpus Christi será celebrada na Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda às 15 horas com procissão às 16h30 pelo tapete, entrega da premiação às 17 horas e encerramento da celebração às 18 horas.

Em Suzano, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana vai auxiliar às paróquias que solicitaram autorização para confecção de tapetes ornamentais em vias públicas: São Judas Tadeu, Sagrado Coração de Jesus, São Sebastião, Bom Jesus, Nossa Senhora de Lourdes, São José Operário e Mãe do Redentor. A Igreja Santa Susana pediu o auxílio para o sábado e domingo. A atuação envolve fornecimento de material de sinalização/interdição de trânsito e eventual apoio no decorrer das ações.

A matriz São Sebastião de Suzano vai celebrar a solenidade de Corpus Christi às 10 horas com missa e procissão pela praça. Não haverá confecção de tapete. Ao longo do dia haverá mais três missas em horários distintos: às 12 horas; às 16 horas e 19h30.

A Secretaria Municipal de Turismo de Poá vai auxiliar as paróquias na divulgação da celebração religiosa. A Matriz Nossa Senhora de Lourdes, localizada na Rua 26 de março, largo da matriz, terá a celebração da Solenidade de Corpus Christi às 16 horas com missa e procissão. Durante o dia, a partir das 7 horas, a Matriz vai confeccionar o tapete.

Na Igreja Nossa Senhora da Paz, localizada na Rua Getúlio Vargas, em Ferraz de Vasconcelos, a montagem dos tapetes ocorre a partir das 8 horas. A celebração da solenidade será às 16 horas.

A Secretaria de Cultura de Santa Isabel, está apoiando o tradicional evento alusivo ao Corpus Christi, auxiliando na logística e também na doação de pó de serra. A preparação para o evento terá início na quinta-feira (08), às 4 horas, com a demarcação do local de cada um dos 115 tapetes.

As três paróquias participantes: Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Paróquia Santa Isabel, e Paróquia Santa Teresa D´Ávila vão celebrar a missa às 15 horas, e depois prosseguir para procissão sob os tapetes.

A solenidade de Corpus Christi no Alto Tietê será marcada por missas, confecção de tapetes e procissões no feriado religioso desta quinta-feira (8). As Prefeituras estão auxiliando com a divulgação do evento e doação de pó de serra para os tapetes. Em Itaquaquecetuba, a Secretaria de Cultura vai promover o tradicional Encontro de Tapetes de Corpus Christi nas imediações da praça Padre João Álvares, região central da cidade. O evento vai reunir 84 tapetes confeccionados pelas equipes que vão concorrer a prêmios de até R$ 10 mil. A estimativa é que pelo menos 10 mil pessoas passem pelo evento ao longo do dia.