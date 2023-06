Feriado de Corpus Christi terá movimento intenso nas estradas

As concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, reguladas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), terão reforços operacionais e vão intensificar o monitoramento e atendimento aos usuários. A previsão é de que mais de 2,8 milhões de veículos sigam em direção ao litoral e interior paulista pelas principais rodovias de saída da capital e Grande São Paulo a partir desta quarta-feira (7). A Artesp não divulgou o número de carros esperados pela Mogi-Bertioga.

"Vamos ampliar a nossa atuação nas rodovias concedidas do Estado para fazer frente ao aumento de tráfego durante o feriado de Corpus Christi , e auxiliar, quando necessário, aqueles que vão pegar estrada com seus amigos e familiares. Assim, garantiremos maior segurança e conforto a toda população", afirma Milton Persoli, diretor geral da ARTESP.

O movimento nas rodovias deve se intensificar já a partir da tarde de quarta-feira (7) em todas as rodovias sob concessão. Na manhã de quinta-feira (8) também há previsão de tráfego carregado. Já para a volta do feriado, a previsão é de tráfego intenso a partir de domingo (11/06), durante todo o dia.

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a expectativa da concessionária Ecovias é de que cerca de 260 mil veículos desçam a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160). Com o aumento de fluxo por conta do feriado, o maior movimento deve ser entre as 9h e 13h de quinta-feira (08). Operações especiais poderão ser implantadas, como a Operação Descida 7x3 (sete pistas sentido litoral e três sentido capital). Já no retorno para a capital, a previsão é de que o fluxo seja intenso, no domingo (11), das 10h às 21h.

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070), a expectativa da Ecopistas para o período é de que cerca de 665 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio das rodovias nos dois sentidos, entre quarta-feira (07) e segunda-feira (12).

RODOANEL

O Trecho Oeste do Rodoanel deve receber cerca de 1,3 milhão de veículos. Há previsão de movimento intenso na quarta-feira (7) das 15h às 20h. Nos demais dias, a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

Pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, administrado pela SPMar, devem circular aproximadamente 802 mil veículos neste feriado, entre os dias 7 de 12 de junho.

Caso necessitem de auxílio, os usuários podem entrar em contato com as concessionárias que administram a malha rodoviária concedida. Confira aqui os telefones de emergência de cada uma delas.

As rodovias das cidades da região terão movimento intenso no feriado prolongado de Corpus Christi.